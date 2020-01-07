PENNRIDGE HIGH SCHOOL 1ST QUARTER HONOR ROLL:
Rachel Elizabeth Aughe, Lindsay Kathleen Babik, Alexa Taylor Bailey, Gabriella Elisabeth Berrios, Mallory Kiwak Blannett, Marco Antonio Bohinski, Gabrielle Lelia Devada Bonhomme, Lucas Andrew Bosnick, Kyle Jeffrey Brennan, Hoyt Jon Bultje, Benjamin Taylor Carnes, Douglas John Cesmegi, Lorelai Inez Cich, Matthew Dominic Coviello, Stephen Jonathan-Radick Critelli, Brock Daniel Denlinger, Giovanna Depaula, Dylan David Derstine, Owen Lewis Dewitt, Kyle Robert Dominguez, Logan Giovanni Domurad, Megan Nicole Doyle, Alexandra Lee Edlin, Nathan James Esbenshade, Ryan Edward Firmstone, Brennan Scott Fisher, Caden Alexander Fisher, Aiden Riley Foor, Mariah Grace Foote, Madeline Louise Forbes, Susan Camille Foster-Swartley, Anna Alece Francis, Eric Austin Freuler, Christopher Matthew Ganley, Sophia Rose Gatmaitan, Aiden Chase George, Brianna Reese Gerth, Jacob Andrew Gilbert, Ashley Rose Gilton, Trevor Jeffrey Gouge, Emma Hudson Graham, Matthew Robert Gunning, Nathan David Gushue, Luke William Hanusey, Madison Grace Hapak, Theodore Francis Harrington, Maggie Ella Hayes, Quentin Carter Heller, Tiana Alyse High, Cody Davidson Hoff, Giovanni Umberto Iadonisi, Kiara Alexia Isabella, Laura Ann Johnson, Gavin Ivor Jones, Nicholas Russell Joyce, Ethan Y. Kim, Lauren Nicole Kuhn, Danna Paola Laboy Vazquez, Taylor Renee Landis-Bogle, Christopher Mungai Leary, Holland Nicollette Levin, Jessica Anne Levush, Gwenyth Clarissa Lilley, Samantha Rene Linck, Mason Jack Lindquist, Andrew Joseph Lizak, Nathaniel Richard Lodwig, Brianna Ashley MacBride, Maia Resende Machado, Kayla Chay Madison, Kaden Christopher Mangin, James Denis Martin, Chloe Elizabeth Mason, Anastasia Denise Masters, Luke Donald Mastrogiovanni, Ashton Dempsey McCloskey, Trey Thomas McGuire, Alexis Marie McGurl, Keara Denise McKean, Teresa Brush McLaughlin, Liam Charles McPhelin, Landon Chad Moyer, Gianna Marie Nagel, Chloe Eloise Nakhjavan, Armand Omurzakov, Daniel Joseph Oprindick, Gavin Michael Orsino, Jake Roger Ortiz, Gannon Alfred Perlini, Ty James Porter, Elizabeth Katherine Ratcliffe, Theresa Elizabeth Rizzo, Andrew John Rosenfeld, Yasbel Sanchez-Valenzuela, Tyler Joseph Santai, Jeffrey Frederick Seiler, Jacob Christopher Selb, Ashley Nicole Shagen, Axl Leif Sheehan, Daniel Joseph Simkanin, Angelina Marie Sleister, Loughlin Lewis Joseph Smith, Megan Kristine Smith, Gavin Michael Sprangers, Anais Del Carmen Suero-Aviles, Akela Lillian Swartley, Mackenzie Maxine Thomas, Brian Michael Thomson, Devin Ngoc Tran, Sophia Eleanor Vare, Benjamin Edward Wagner, Anastasia Marie Wasserman, Makennah Elaine Weidman, Martha Tsegai Woldegebriel, Trevor Anthony Ziga 10th Grade: Anthony Isaiah Ali, Ashley Nicole Ambolino, Logan Andrew Arnold, Ashley Marie Augustin, Luke Jackson Austermehle, Lacey Bachart-Soete, Kieran James Banks, David Luke Batycki, Kaleigh Rose Benner, Bailey Barrett Bishop, Kraig James Blake, Olivia Shaniah Bozarth, Bryana Noel Burke, Kaitlyn Chun, Michael Sean Cossman, Riley Thomas Craig, Jude Francis Dagostino, Ryan Joseph Dehaven, Gianna Nicole Derro, Gabriel Logan Detweiler, Faith Elizabeth Dinsmore, Aiden Reid Dittmar, Lee Joseph Elliott, Cameron Clint Feybusch, Harrison Clint Feybusch, Hunter Clint Feybusch, Alivia Leigh Foster, Joseph Alexander Gant, Madeline Rose Gebhard, Conner Vincent Geisler, Caleb Mitchell Gibson, John Karl Gugumuck, Kevin Guogis, Olivia Nicole Hangey, Riley Antoinette Hepler, Landon Riley Herbst, Benjamin Robert Holzerman, Rebecca Rene Holzerman, Haylie Alyssa Jarnutowski, Tyler Charles Johnson, Matthew Graham Jones, Sarah Taylor Kascsak, Abigail Cheryl Kelly, Morgan Danielle Ketcham, Paige Nicole Ketterer, Elias Jin Sae Kim, Jesse Bryce Kitabjian, Paige Elise Kolodziejski, Madison Anne Kreider, Aidan Scott Kuhns, Hannah May Laincz, Brayden James Landherr, Ashley Mae Landis, Olivia Rose Leatherman, Elise Catherine Litwak, Aubrey Long, Lily Elaine Long, Nicolette Resende Machado, Thomas Clifford Martin, Alexander Joseph Mathewson, Logan Thomas Mcgowan, Kaili Ann Mcguckin, Frank Daniel Medl, Tyler James Menzel, Matthew Thomas Metzger, Kerry Marie Miller, Caroline Montgomery, Zahirah Karinah Myers, Dylan Kyle Najarian, Ryley Alexander Newfield, Clayton H. Nguyen, Edward Richard Oprindick, Sylvia Norma Padin-Jimenez, Elizabeth Paige Padva, Kayla Marie Palumbo, Holly Ann Pantalone, Lance Deven Parker, Caila Marie Peltonen, Lea Elisabeth Preston, Olivia Isabel Ramos, Stephen Lee Reutlinger, Kaitlyn Elizabeth Robinson, Nicholas Vincent Rosica, Victoria Evelyn Ruth, Zachary Evan Santai, Jake Morris Saville, John Augustus Schreiner, Gwendolyn Schwartz, Andrew Justin Sessa, Sierra Rose Shaeffer, Karan Mrunal Shah, Naomi Skye Shepherd, James Sinsel, Danielle Elizabeth Skinner, Connor John Smith, Melinda Joy Stellabott, Parker Rose Stewart, Sophia Elizabeth Tamburri, Danica Lynn Tigro, Hannah Abigail Trautner, David Cooper White, Isabel Jane Wielgus, Elisa Marie Wilson, Reese Logan Wolfgang, Emily Margaret Yaglinski, Peter Young-Zwirble, Melanie Victoria Yurchak, Isabella Maria Zenobi, 11th Grade: Nicholas Andrew Ali, Fedjona Fiona Alibehaj, Alyssa Alosi, Isabella Catarina Angello, Joanna Susan Benner, Ryan Doyle Benscoter, Elizabeth Paige Bobo, Alexsandra Suzanne Boleski, Emily Grace Bolger, Nicholas Colby Bowersox, Isabelle Josephine Bratina, Chloie Elizabeth Brion, Danielle Elizabeth Brouse, Gabrielle Marie Buccafuri, Scott Michael Bull, Quinten August Burget, Sara Michelle Casey, Rebecca Lee Clark, Ryan Matthew Cook, Chloe Madison Coughenour, Keralyn Rene Dam, Anna Marie Dant, Emily Julianna Dege, Damian Nicholas Delany, Kaitlyn Danielle Deleo, Nicholas Van Destefano, Isabella Dimario, Alexis Sophia Dinsmore, Maya Aleksandra Dogiel, Maggie Grace Deying Dunlap, Ashley Madison Ea, James Morgan Estep, Wayne Andrew Evans, Alexander Scott Fravel, Scott Daniel Frederick, Conrad Louden Frisch, Connor Howland Gabel, Nathaniel Aristides Gangi, Taylor Rulin Gasiewski, Matthew Paul Genatempo, Angelina Grace Gentry, Alexis Emmaline Gilbert, Ryan Christopher Glodowski, Samantha Estela Gomez Hernandez, Angela Nicole Gonsalves, Terence Daniel Grenda, Jordan Olivia Groeber, Christopher Donald Haberle, Kira Marie Heller, Aaron Austin Hooper, Zachary Henis Jacobson, Unus Ajmal Jaffri, Sierra Lynne Kapusta, Jake Edward Karte, Evelyn Grace Kern, Caleb Andrew Lawrence, Harrison Sage Levin, Melissa Anne Lightcap, Connor McLaughlin Lloyd, Vanessa Nicole Lobianco, Aliyah Lomax, Maya Maria Lomax, Marta Lopez Iglesias, Richard James Loughran, Megan Kimberly Lysek-Hagy, Gregory Artini Masters, Sydney Jean Mastropaolo, Jennifer Ann McCarthy, Tyler Stone McCluskey, Quinn Ainella McDermott, Aidan Patrick McGinnis, Landon Walter McIntyre, Morgan Anne McStravick, Ella Joy Molyneux, Samantha Faith Morris, Sarah Jane Morris, Benjamin Jacob Moser, Ashton Zoe Muhlig, Bryce Louis Muller, Jamieson Dunphy Murray, Grace Emily Myers, Danny Nguyen, Jordyn Amber O’Brien, Lily Ann Orser, Jesse Dean Owens, Mackenzie Elizabeth Owens, Olivia Grace Padfield, Caroline Elizabeth Pappas, Nicholas John Piancastelli, Julia Nicole Quinn, Grace Allison An Yi Rabago, Gianna Natalia Ragomo, Elizabeth Ana Ramos, Jadyn Skye Reid, Sean Michael Renz, Gavin Paul Richards, Eric Anthony Rodgers, Juliette Kennedy Ruch, Noah Jamison Rush, Harrison Clark Russell, Dominic Salinas, John A. Sarro, Kiersten Jade Schroeder, Ashley Randall Scott, Christopher David Silva, Blake Kilian Stewart, Joshua Glenn Stoltz, Sarah Nichole Trotter, Elijah Jacob Tscheschlog, Hannah Izabella Vasey, Marissa Nichole Vassallo, David Alejandro Wallace, Jackson Richard Wayland, Cassidy Faith White, Hunter Charles Wolff, Zachary Warren Yardley, Brianna M. Yothers, Joshua Samuel Zelnick 12th Grade: Samantha Ann Ackley, Madison Paige Anderson, Shaylin Paige Banks, James Michael Boyle, Benjamin Tyler Bridgwater, Kelly Anne Carroll, Michael William Caselli, Halle Grace Casper, Sean Daniel Cattie, Kenneth Earl Charlton V, Sean David Clayton, Brooklyn Marie Coughenour, Darren Wayne Craig, Emma Katelyn Craig, Paul Blair Croyle, Kristin Deana Czumbil, Michael Joseph Deyesso, Thomas Frank Deyesso, Madison Marie Diamente, Francesca Eleanore Digiovanni, Jordan Elizabeth Dittmar, Anna Hunter Dorneman, Walter Daniel Elliott, Shay Austin Evans, Ian Adalbert Fischer, Trent James Fisher, Brandon Flores-Palestino, Oscar Flores-Palestino, Timothy Ryan Flynn, Marshall Wade Fowler, Kane Jacob Gehringer, Hope E. Glendenning, Shannon Breanne Griffin, Alexis Rylee Haas, Ashley Summer Hafer, Nathan Douglas Hamilton, Matthew Elijah Hawley, Zoe Elaine Hollahan, Kayla Nicole Horn, Quinn Devlin Johnson, Alexia Hope Kirk, Zoey Paige Knauf, Andrew Charles Kriebel, Kaylee Rae Larue, Evan Jeffrey Lechowicz, Philip Michael Long, Madison Olivia Maloney, Damen Sean Marlin, Corinn Marie Mart, Victoria Rose Martin, Makena Briann Miller, Emily Elizabeth Milnik, Kerry Jon Mitchell, Stephen Bradley Nace, Antonio Christopher Orlando, Patrick Alan Ott, Jenna Lynn Palumbo, Anthony Francis Phillips, Trudy Ann Pomper, Clint Mckain Preston, Will Joseph Rawa, Richard Anthony Rindone, Emily Clancey Ruddy, Dylan Patrick Smith, Taylor Alyse Stayer, Samantha Loretta Stewart, Bessy Yojana Ulloa Martinez, Haleigh Paige Vandevander, Daniel Vincent Vecere, Jamyle Eduarda Vieira De Meira, Dezirae Leah Washington, John Wasserman, Thomas Michael White, Rebecca Paige Wolf, Janet Vivian Zheng, Theodore James Zielinski, Kayla Michelle Zimmerman
Kevin Richard Ackerman, Alexander Nikolas Aranguren, Taylor Nicole Archibascio, Aidan Joaquin Ayala, Gerald Anthony Barr, Anthony Robert Benamati, Jack Ryan Boor, Riley Elizabeth Brady, Conor Seamus Bratchford, Jacob Robert Brauer, Kaetlyn Elizabeth Bridgman, Ryan David Burger, Kaitlynne Maria Love Burke, Zachary Ryan Calderone, Ashley Elizabeth Castle, Isabella Helen Chelton, Logan Joseph Chernikovich, Sara Lynn Cipressi, Aidan James Collins, Lux Isador Concannon, Nathan John Connor, Daniel Lucas Cosgrove, Valerie Digiugno, Zoe Isabella Dilts, Christopher James Dimmick, Grace Noel Donovan, Madison Lynn Doyle, Avery Shay Drumbore, Charlotte Dworak, Yesenia Erazo-Tequianes, Meghan Elizabeth Farr, Dane Alexander Fitchett, Henry Patrick Fitzgerald, Kate Margaret Flagler, Aundrea Kate Frederick, Adilyn Noelle Garges, Anna Michelle Geer, Sophia Marie Gokool, Braeden Andrew Gramlich, Kailee Elizabeth Grande, Joshua David Gunning, Aubrey Nicole Hager, Andrew Roy Handfinger, Bennett Christian Hansbarger, Caitlin Maureen Hart, Isaac Nicholas Hartzell, Ryan Wayne Hass, Rachel Marie Hearn, Grace Elizabeth Helbling, Davis Anne Herrmann, Jared Andrew Hess, Sullivan David Heying, Natalie Grace Hulshizer, Madison Joy Hummel, Connor Ethan Hunter, Avani Prasad Kallur, Camryn Leigh Kampe, Deven Alexander Kempe, Jessica Roxanne Keogh, Ryan Jesse Kirkwood, Zachary Andrew Klepeiss, Makenzi Destini Koch, Micah David Kratz, Jessica Rose Lawfer, Frank Reid Lechowicz, Alma Coral Lector-Reyes, Samantha Lynn Lipp, Chloe Elizabeth Long, Airy Vianney Lopez, James Phu Luu, Grace Marie Karen Maurer, Wesley Richard Montgomery, Shane John-Thomas Moore, Lia Nicole Mott, Alexis Sky Moyer, Amanda Kathryn Munley, Emily Elizabeth Myers, Garrett James Navitsky, Joslyn Priscilla-Ruth Noel, Logan Bradley Nolen, Kaitlyn Alyssa Novak, Hannah Marie Oaten, Clara Marie Erika Obernesser, Abigail Yamilet Ortega, Maya Maria Ostasz, Adriana Marie Paci, Hitarth Bharatkumar Padhiyar, James Charles Pakenas, Andrew Todd Parlee, Joseph Francis Pearson, Zoey Joy Pennie, Ronan Tadhg Petrosky, Gracie Elizabeth Postorino, Ashley Marie Primwhere, Robin Mary Reid, Christopher Maximus Reiff, Lillian Hope Reilly, Haley Lorelle Rice, Nora Lynn Ritting, Grace Alise Rosica, Rim Sara Saban, Dominic Gabriel Santos, Elianna Rose Sarro, Julia Rose Shanks, Adria Lee Silbert, Kaitlyn Marie Smith, Morgan Mykala Smith, Samantha Lee Stranix, Peter Timothy Tasich, Josephine Maclaren Tomlinson, Elizabeth Ashlynn Towsey, Melissa Ann Tuttle, Sophia Angelina Vanderbas, Joshua Alex Vaneman, Annika Verma, Jonathan Tuan Sang Vo, Dax Walker, Kelsie Ellen Walker, Rachael Anne Warner, Tyler Thomas Wetzel, Colin Brennan White, Evan Michael Wilcox, Emily Corrine Winton, Kaden James Wynne, Taylor Rae Yaglinski, Abigail Marie Zischang 10th Grade: Olivia Ji Hyun Ahn, Michael Joseph Aichele, Grace Katherine Allen, Allison Faith Ashby, Michael Robert Babe, Lavinia Marie Baldovin, Andrew Ian Bauerle, Neha Bhardwaj, Anisha Kishor Bhatt, Allison Amanda Bridgwater, Claire Jean Bucher, Julia Hope Calladine, Lindsey Dale Campagna, Alayna Jeanne Caprioli, Emmett Matthew Carey, Daniel Speakman Cavallo, Lily Grace Cecere, Ava June Conolly, Meghan Elizabeth Cunningham, Samuel Alec Dadio, Alexa Christina Darragh, Andrew Marc David, Jacob Dennis Detweiler, Odinakachukwu Lotana Dibor, Kate Morgan Dougherty, Madeline Shea Edinger, Logan Paul Fort, Elizabeth Arielle Fronstin, Adriana Mila Gonsalves, Teague Thomas Good, Harrison Nicholas Haeflein, Jacob Tyler Holzerman, Anna Louise James, Alexandra Lynn Jones, Logan Denise Jordan, Kaitlyn Ann Jurney, Sarah Michelle Keagy, Lauren Elyse Knapp, Riley Jon Kodidek, Emily Grace Kriney, Jordan Addison Laird, Rebecca Saleen Leeds, Kacie Louise Leight, Isabella Taylor Leopold, Haley Anna Levy, Courtney Jo Elizabeth Lightcap, Jacob Ryan Lizak, John Edward Lowery, Danae Lois Luecke, Zachariah Joseph Lukas, Nathaniel William Lutz, Christopher Joseph Maguire, Lillian Grace Maxwell, William Michael McLaughlin, Summer Bryn McLean, Ashley Nicole McMillan, Devin Grace McOwen, Marie Regine Menegaux, Taylor Lashay Katelyn Moore, Kailey Alexis Morgan, Amy Rose Mullen, Claire Amanda Mundell, Justin William Nichols, Abigail Grace Norquay, Ryan Thomas Otto, Tyler James Parry, Colette Christine Paterson, Antonio James Pena, Freja Paasch Petersen, Ryann Elizabeth Pinter, Nicholas Andrew Plezia, Robert Gregory Pliszka, Emma Louise Pyne, Aubrie Margaret Rawlings, Jocelyn Marie Remick, Anton Mykhaylovich Ryvkin, Ryan Logan Schuler, Lauren Taylor Scott, Taryn Leah Scott, Brendan Eugene Shwak, Alexander Douglas Smith, Shreya Paresh Soni, Tyler Efrain Soto, Benjamin Ryan Sucheski, Paige Madison Swartley, Alexia Michelle Tate, Catelyn Kimberly Thrush, Erik Alexander Ulmer, Lauren Ashley Unterberger, Joanna Li Veneziale, Evan Andrew Veres, Joshua Nicholas Vitali, Nathanael Joseph Walker, Brooke Marie Weiss, Alexandra Sian Wensel, Nicholas Alexander Williams, Brielle Christine Yencha, Natalie Ann Yilanjian, Gabriel William Yochum 11th Grade: Alexa Rose Allelunas, Paul Thomas Altomonte, Kayla Elizabeth Archibascio, Matthew Charles Awgul, Alaina Michele Barthold, Christian Ryan Beck, Corinne Anna Berger, Matthew Jack Biehl, William Harrison Birney, Sarah Elizabeth Black, Jasmine Krystal Borie, Shakera Trenae Broaddus, Stella Jean Bultje, Heather Michelle Chamberlain, Nicolas Ilario Chellew, Madison Rae Coffey, Jennifer Dawn Cranford, Robert Gordon Croyle, Hannah Ashley Densmore, Mackenzie Charlize Erhardt, Eric Espinal, Christian Michael Fabey, Jacob Michael Fagan, Amanda Kate Fravel, Alexander Douglas Fulp, Hannah Denae Geib, James Edward Geiger, Lucas James George, Madelyn Eve Gerth, Sydney Eileen Geyer, Kyle Jakaub Gilbert, Amanda Ruopeng Gravatt, Stephanie Grace Gredone, Matthew Steven Grosella, Delaney Claire Gruver, Owen Trevor Gunn, Kendall Renee Gustovich, Dalton Wayne Guthrie, Elizabeth Kyla Handfinger, Joseph Cadwalader Harkins, Shane Tucker Hartzell, Rachael Anne Hass, Halley Jade Heeney, Nicole Abigail Heyer, Jocelyn Harris Horan, Alexa Marie Horne, Brooklynn Kay Hudgins, Abbie Lynn Iannetta, Ryan Harry Iannuzzi, Erin Catherine Keefe, Katherine May Kling, Justin Thomas Lamphere, Madeline Ainsley Lange, Diego Lera-Lozano, Zachary Charles Lincoln, Olivia Grace Lowery, Aubrey Michele Maher, Scott Edward Mancinelli, Lauren Nicole Mauer, Samantha Marie McBride, Dominick Joseph Metzner, Chad Joseph Mitura, Violet Marie Morano, Ashley Grisnalda Nunez-Gomez, Emily Grace Padva, Ryan Douglas Parry, Om Jatin Patel, Frederik Paasch Petersen, Emma Reese Pirollo, Joseph Stephen Poust, Olivia Rose Power, Samantha Hope Raimondo, Denali Sole Ramirez, Dalivette Kelaia Ramirez Vicenty, Blake William Renz, Tyler Jeremy Richardson, Peyton Anne Rimmer, Camryn Mary Romeo, Abigail Amira Rose, Adriana Mae Samuels, Mario Austin Santos, Miles Mark Scheetz, Ethan Matthew Schmon, Chanelle Monica Shoemake, Amber Maria Sims, Chloe Rose Smith, Nicholas Alexander Splain, Jackson Kenneth Stachel, Maya Li Valletta, Kayla Ann Wagner 12th Grade: Emily Rose Afonso, Erin Emily Anglemoyer, Tyler Michael Atkinson, Collin Michael Berg, Kelci Paige Burns, William Bradley Calderone, Julianna Helen Casey, Connor Edward Courchain, Ashley Marie Courtney, Aubrey Ann Courtney, Elizabeth Marie Detweiler, Olivia Nicole Detweiler, Skyla Soleil Dingaro, Hailey Ann Ditter, Rachel Lee Dudek, Olivia Domenica Embert, Haley Catherine Esbenshade, Samantha Taylor Ferry, Tyler Cole Fisher, Emma Margaret Foster, John Joseph Frable, Alexandra Hayden Fronstin, Ava Marie Gendek, Steven Patrick George, Braydon David Glass, Evan Scott Gnau, Lindsay Nicole Gordon, Logan J Green, Christian Raphael Guldin, Noah Reid Hager, Lauren Elizabeth Hanusey, Cassidy J Hasenmayer, Chance Elle Hendricks, Brandon David Hill, Courtney Summer Hoffman, Katherine Ivashchyshyn, Lindsay Nicole Leber, Henry Rathgeb Leopold, Sean Michael Lerro, Evelyn Ann Loughery, Phoebe Hope Mang, Michael Lee Martin, Liam Robert McCool, Lauren Elizabeth McIntyre, Rutger Gundersen Newman, Abby Kristine Nuneviller, Sean Patrick O’Donnell, Luke Elis Ohrberg, Peter Chesley Overby, Gina Nicole Palatucci, Jeanne Renae Esguerra Pangan, Patrick David Patton, Aubrey Marie Piacine, Robert Edward Pietrangelo, Isabella Grace Polson, Isabella Anne Poole, Macy Anne Price, Megan Kathleen Rapp, Jeremy James Rising, Kylie Anna Riveron, Lucas Matthew Selb, Kimberly Claire Seternus, Melissa Sicinski, Jocelyn Marie Singer, Jared Tanner Smith, Nolan Scott Snyder, Vincent Joseph Sordini, Wesley Wolcott Steele, Austin Michael Swartley, Anna Maria Sztenderowicz, Brenna Catherine Thomson, Julie Anne Trautner, Heather Renee Tuttle, Thomas Anthony Vasquez, Joshua William Verity, Kaitlyn Brigette Walter, Paige Cassidy Wilkinson, Katherine Helene Will, Matthew Eldar Williams, Courtney Rose Wood, Jillian Marie Woods, Nadia Catherine Yuzwiak, Shelby Lyn Zaks
Nasser Ali Abdi, Grace Ahn, Erin Elizabeth Bahry, Caroline Margaret Bailey, Dylan Lucas Bariexca, Reagan Mary Bauman, Ryann Elizabeth Bennett, Riley Carolina Blore, Scott Ethan Borghi, Dakota Wren Borneman Murtha, Brianna Nicole Bradley, Naima Zaire Brown, Matthew Raymond Campione, Lauren Sophia Card, Taylor Grace Card, Grant Everett Castrianni, Riley Lynn Chodoroff, Charles Edward Clontz, Julia Rose Colalillo, Chase Evan Collier, Thomas Glenn Cramer, Olivia Lanier Crognale, Aidan Jeffrey Crozier, Katelyn Ann Cuthbert, Victoria Lea Davis, Nicholas Xavier Deleo, Pietro Derro, Kylie Vaughn Destefano, Sydney Lottie Detweiler, Cate Maria Didenko, Alesandra Samantha Dimario, Sierra Eve Evans, Grace Theresa Exler, Mikaela Rose Fabey, Chase Aiden Fisher, Madeline Faye Foster, Sage Kelsey Foster, Evelyn Kathleen Froehlich, Abigail Brueckner Glaize, Zachary Hunter Gobrecht, Shaan Jitesh Gohel, Rachel Jordan Grey, Lauren Caroline Gunning, Faith Anne Harden, Gianna Marie Healy, Kylea Marie Hegen, Shawna Brooke Hinkle, Allison Rose Hoath, Cameren Lyn Hurrell, Allison Paige Iacovella, Emre Cemil Kaymak, Riley Grace Keller, Ashleigh Nicole Kenworthy, Emma Marie King, Grace Powell King, Nicholas Robert Kraus, Madeline Grace Kuhns, Kaden Dongmin Kwon, Carter James Larson, Zane Andrew Lederer, Lauren Elizabeth Lee, Mayce Anne Lee, Nicholas Charles Leight, Marissa Michele Lerro, Paige Danielle Lipp, Justin Connor Lizana, Liam Craig Lloyd, Sophia Amil Lowery, Andrew John Magovern, Zarah Faizal Malik, Ethan Gregory Maltby, Sydney Zaira Mayfield, Kaitlyn Anne McBride, Corissa Paige McDonald, Thomas James McKinney, Peyton Marie Meenan, Patrick Scott Mill, Amanda Leigh Moulton, Lauren Grace Moylan, Alexander Michael Myrick, Samia Najim, Bryanna Lynn Nase, Hope Kendra Nevalls, Dylan Patrick O’Donnell, Ava Emma-Lynn Oliphant, Anna Michelle Osborne, Sabrina Astrid O’Shea, Virginia Marree Esguerra Pangan, Rachel Eve Patterson, Sydney Quinn Peoples, Alexandra Lauren Piotrowski, Hadley May Polson, Caleb Barrett Powell, Ava Hailey Pultorak, Nicola Jane Reid, Jessica Elizabeth Remphrey, Ava Diane Ricca, Elena Madelyn Ronemus, Jake Taylor Rumer, Zoe Ellen Sabol, Lauren Marie Saks, Joseph Louis Santora, Elizabeth Brady Scavuzzo, Taryn Rose Shine, Kira Shah Shukla, Liam Patrick Smith, Crystal Anne Soliman, Alexa Kimberly Stachel, Lance Robert Streuber, Emily Theresa Strom, Gemma Luray Taylor, Anna Louise Teliska, Gavin Michael Tirjan, Jessica Kristine Toth, Kerrick Truong, Brandon Andrew Vassallo, Shane Alexander Velez, Raegan Lin Vesey, Emma Grace Weise, Kyle Matthew West, Isabella Rose White, Noel Marie White, Danielle Marie Williams, Sydney Catherine Williams, Parker Donavon Wood, Joshua Michael Wurz, Kaitlyn Elizabeth Yoder, Nicholas Christopher Zoto 10th Grade: Sarah Ann Anthony, Luke Thomas Bailey, Matthew Cole Bauder, Anoushka Anand Bhatt, Sophia Noelle Birnbaum, Zoe Caroline Boone, Abigail Riann Brown, Kaitlyn Elaine Bumpers, Justin Alexander Burger, Jaslen Bouanang Chanthakoune, John William Coddington, Federico James Daquino, Gabe Andrew Daubert, Gryphin Xavier Dean, Emily Paige Detwiler, Simon John Farrell, Daniel Emmet Fish, Ashley Lynn Fulmer, Emily Faith Getejanc, Justin Ryan Grant, Patrick Albert Grate, Hayley Elizabeth Gurysh, Gavin Michael Healy, Anna Marie Hensler, Kate Elizabeth Hockman, Ryan Grace Hodder, Emily Jani Jo, Vivien Maria Jung, Sophia Anne Keddie, Casey Sandra Keller, Gabriel Christian Kerzmann, Julie Moon Kim, Shawn Alexander Kypreos, Jayne Shannon Lafty, Olivia Eleanor Lambert, Amelia Kate Loughery, Leah Shay Malone, Caleb Thompson Mandia, Ryan David Martin, Josephina Maria Mason, Lily McComsey, Justin Matthew McCormick, Taryn Yi McHugh, Andrew John Minko, Angelo Joseph Misnik, Hannah Elizabeth Moran, Jessica Claire Mutchnick, Sarah Jaclyn Mutchnick, Benjamin Michael Peacock, Darien Michael Rajan, Liam Hunter Rawling, Joseph Steven Rindone, Thomas Steven Roell, Alex Michael Ronemus, Austin Joseph Rosypal, Cassandra Marie Rudolph, Allison Nicole Saalfrank, Sathvik Varma Sagi, Cooper Michael Saks, Joseph Thomas Santarelli, Ryan Paul Saville, Brady Joseph Schneider, Annabelle Vidya Sharp, Jessica Grace Sherer, Arushi Singh, Miabella Sabine Smith, Nicholas Allen Smith, Benjamin Tyler Steinman, Clayton Mackey Stephens, Heidi Nicole Swartley, Shreya Tripathi, Devin Henry Tulanowski, Ava Gwendolyn Unzicker, Emily Vo, Roberto Luis Wallace, Nicole Elizabeth Walters, Alyssa Rose Weisberg, Kayla Rose Weise, Brynn Morgan Wenger, Rachel Giordano Wilson, Michael Ronald Woodruff, Eric Walden Woosley 11th Grade: Skyler Stephen Ammon, Emily Joann Amsden, Alyssa Leilani Anderson, Madison Rae Angelo, Julian Michael Arteaga, Lauren Mary Atchley, Amanda Kirsten Baranowski, Gavin James Baranowski, Brendan Robert Bauer, Melissa Nicole Beans, Anya Katerina Benedict, Rudra Sachin Bengali, Rileigh Anne Bowen, Jack Joseph Boyd, Samantha Nicole Brauer, Kathryn Barbara Brodeur, Noah Matthew Buehler, Gavin Peter Buiting, Adam L Cameron, Grace Shirley Ceschan, Sarah Elizabeth Colalillo, Isabella Michelle Cooper, Samantha Nicole Darrell, Lindsey Ryan Dehaven, Eric Nolan Foster, Christopher Russ Frederick, Andrew Karsten Freuler, Sarah Rose Gagliardi, Mya Nicole Giordano, Shaniya Jitesh Gohel, Ava Samantha Lee Goodman, Sophia Grace Goodson, Ashley Marie Gordon, Allison Elizabeth Gorton, Timothy Joseph Grindle, Shea Joseph Grourke, Shane Jaxon Hall, Skyler May Handy, Memory Rosz Harrington, Ryan Patrick Healy, James Robert Herrmann, Madeline Eve Hoffman, Joseph Samuel Hong, Eli Michael Kantor, Tara Lynne Kelly, Sarah Helen Kircher, Jake Thomas Kirkwood, Abigail Melissa Kodidek, Arianna Nicolette Kouakou, Meredith Paige Kratz, Natalie Anna Kucza, Dylan George Vallayil Kurian, Morgan Elizabeth Leo, Carly Elizabeth Levy, Grace Frances Levy, Wendy Li, Kevin Oliver Link, Kayla Lynn Lloyd, Megan Elizabeth Lokuta, Richard Alexander Lunoe, Payton Jayne Mann, Tori Beth Mayfield, Katlyn Ryana McGowan, Rylee Elizabeth McIntyre, Nathan David McMahon, Abigail Rose McNavage, Savannah Kathleen Metzger, Emily Ming Xin Miller, Ava Marie Morelli, Kiersten Nicole Moyer, Amanda Sue Nyikes, Kushal Parekh, Jack Bruce Pearson, Robert William Pena, Ella Hope Phipps, Kasey Christina Piper, Kerri Elizabeth Piper, Thomas Peter Reid, Abigael Christen Reilly, Taryn Maura Ritter, Morgan Alyssa Roehl, Brayden Philip Ruth, Hannah Grace Sayre, Cameron Curtis Schaubel, Cassandra Jordan Schillo, Nakiyah Chardae Shoemake, Madison Ellen Silber, Jacob David Stash, Courtney Tess Steiner, Gregory Joseph Stumpo, Lydia Grace Stutzman, Lucia Elaina Szpanka, Justin Allen Tuttle, Rebecca Grace Yardley, Kaylee Lyn Yeager, Timothy Patrick Yencha, Robert Jude Yochum 12th Grade: Kara Michelle Allelunas, Andrea Gabriella Anglero Mendez, Zachary Thomas Arnold, Madison Grace Banks, Carter John Barley, Dana Kohler Beck, Andrew David Bergey, Ellie Irena Borghi, Robert Wilson Brashear, Hailey Marie Buckman, Ashley Ann Burger, Gabriel Melaquias Bustos, Ariel Jasmin Caison, Thomas Mark Cassel, Wiss Chiappetta, Rosalind Daniella Cirelli, Alyson Sage Coddington, Megan Elizabeth Cordes, Jonathan Daniel Cossman, Luke Patrick Cossman, Jillian Kate Coughlin, Abigail Grace Cozza, Jillian Rose Csaszar, Charlotte Emily Cullen, Sophie Anna Cweiber, Clayton Donald Davey, Liam Donald Davidson, Georgia Anne Dolan, Clareigh Kathleen Ellis, Riley Danielle Fantozzi, Taryn Elizabeth Fantozzi, Madison Rae Farrell, Eric Desmond Frank, Scott William Galloway, Sara Elizabeth Getejanc, Danielle Lynn Gundersen, Rebecca Margaret Gurysh, Hannah Elizabeth Hartzell, Christine E Hayes, Estefany Larisa Hernandez, Lauren Emily Hess, Jacob Patrick Horan, Evan Carloe Hughes, Brooke Halia Jackson, William Albert Jerdan, Amber Rose Johns, Brendan Alexander Kabinoff, Steven Ross Kantrowitz, Jacob Andrew Kascsak, Zachary Michael Keagy, Elias Raymond Kenworthy, Anastasia Kimberly Kidder, Gabrielle Rose Klepeiss, Elisabeth Joy Kolb, Ava Victoria Komasz, Julia Catherine Kreider, Meghan Elizabeth Kriney, Dylan Matthew Kulp, Abby Marie Lariviere, Elizabeth Angelique Lomax, Abigail Elizabeth Ludlow, Emma Madison Lukens, Courtney Claire Macmillan, James Dayrit Mamrol, Kelcie Anne Patricia Mannon, Daniella Nicole Marinacci, Styles J Nature Martin, Julia Rose McClain, Ashlyn Paige McClelland, Christopher Michael McKinney, Connor Patrick McOwen, Brett Gabriel Miller, Elizabeth Marie Newfield, Delaney Grace Nichols, Vincenzo Antonio Nuzzolese, Vincent Felix Olindo, Ryan Thomas Pecharo, Brandon Peralta Joa, Connor William Pleibel, Alexander James Podraza, Thomas James Rau, Madison Paige Rawling, Kelly Marie Roland, Alexis Mackenzie Rosen, Benjamin Vinh Sawicki, Olivia Rose Schumann, Jill Mrunal Shah, Gabrielle Sita Sharp, Erin Olivia Shema, Lydia Reese Shepherd, Corey William Shipman, Claire Constance Sneed, Joshua Paul Sprague, Faryn Harper Steckiel, Zoe Elizabeth Swartley, Nicola Tebano, Emma Grace Tirjan, Amanda Rosemary Toland, Sarah Ann Townsend, Brian Mathew Towsey, Madeline Mychel Trautner, Joshua Christopher Tripoli, Isabella Hope Urban, Zachary Thomas Vaneman, Kimberly Anne Vargo, Jake Renato Vitali, Mitchell Steven Wagner, Robert William Waite, Gillian Alyssa Wenhold, Gabriela Marie Wert, Lauren Sophia Yin Fan Wilson, Samantha Holly Wood, Mark Armen Yilanjian, Ashley Jieun You