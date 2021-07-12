Honor Roll
9th Grade: Cole Hunter Adams, Cole Robert Anderson, Gianna Vincenza Anderson, An Victoria Armstrong, Daylen Bryce Bachart, Lindsey Marie Balmer, Allison Elizabeth Bell, Dalton Joseph Berberich, Henry Francis Bergan, David Louis Biehl, Meredith Kiwak Blannett, Chase Michael Boultbee, Gregory Carl Boyd III, Jack Doyle Branchfield, Katie Mae Buccafuri, Robert William Bunnell, Eric James Caprioli, Caoilin Rose Carickhoff, Emma Mary Casey, Emily Elisabeth Cattie, Thomas John Costa, Colin Joseph Curley, Kayla Marie Damm, Payton Avery DeHaven, Adrianna Marie DiDonato, Chloe Nicole Exner, Patrick Robert Fannon, Ava Jane Fantaskey, Grace Anne Farrell, Riley Parker Ferguson, Jenna Ann Gagliardi, Christyonna Nicole Gallop, Alondra Eillen Garcia-Sanchez, Brennan Alexander Geib, Logan Timothy Good, Bradley Aaron Seong-Hun Gunn, Connor James Holberg, Kelsey Nicole Hunsberger, Tyler Jacob Johnson, Sherlyn Juarez, Aurora Sky Kapusta, Nicholas William Katits, Ava Helene Kiwak, Caitlyn Gabrielle Kypreos, Cienna Nicole Lacey, Olivia Rose Linsalata, Dana Paige Lynch, Maya Grace MacAdams, Mia Rose Maialetti, Asher Andrew Martin, Cian Edward McDermott, Jake Andrew McKay, Cristina Joy Mendoza, Avery Elizabeth Miller, Liam Anfield Molyneux, Mitchell Ross Mothersbaugh, Mason Albert Motz, Johnathan Paul Moyer, Sydney Amelia Moyer, Quentin Chase-Nixon Muhlig, Yusra Munshi, Darby Shae Nichols, Anya Nicole Olson, Tyler Anthony Pollock, Hannah Elizabeth Primwhere, Owen Jacob Reim, Blake Joseph Ricci, Sophie Nicole Rowe, Dylan Thomas Schrope, Jayden Leah Sheldon, Robert Walter Silber III, Bridgette Nichole Smart, Mackenzie Belle Smith, Jacob Riley Stemler, Avery Joy Stewart, William Skelly Tomlinson, Erik David Unterberger, Madylin Rae Weirback, Rakin Ams Zaman.
10th Grade: Kevin Richard Ackerman , Aneetta Anna Anil, Alexander Nikolas Aranguren, Marie Irene Barger, Joshua James Beaulieu Jr., Anthony Robert Benamati, Brianna Nicole Bradley, Daniel Lucas Cosgrove, Vincent Charles Dam, Brock Daniel Denlinger, Avery Shay Drumbore, Ryley Paige Elia, Brennan Scott Fisher, Henry Patrick Fitzgerald, Madeline Louise Forbes, Anna Alece Francis, Aiden Chase George, Emma Hudson Graham, Shane Anthony Groff, Luke William Hanusey, Sullivan David Heying, Madison Joy Hummel, Allison Paige Iacovella, Kiara Alexia Isabella, Avani Prasad Kallur, Virginia Deborah Kling, Lauren Nicole Kuhn, Madeline Grace Kuhns, Carter James Larson, Frank Reid Lechowicz, Zane Andrew Lederer, Mayce Anne Lee, Nicholas Charles Leight, Jessica Anne Levush, Gwenyth Clarissa Lilley, Paige Danielle Lipp, Maia Resende Machado, Chloe Elizabeth Mason, Luke Donald Mastrogiovanni, Sydney Zaira Mayfield, Keara Denise McKean, Shane John-Thomas Moore, Alexander Michael Myrick, Hope Kendra Nevalls, Armand Omurzakov, Gavin Michael Orsino, Abigail Yamilet Ortega, James Charles Pakenas, Zoey Joy Pennie, Morgan Taylor Ratcliffe Haley Lorelle Rice, Evan Matthew Rosensteel, Joseph Louis Santora, Jacob Christopher Selb, Loughlin Lewis Joseph Smith, Megan Kristine Smith, Morgan Mykala Smith, William Thomas Smith Jr., Benjamin Leatherman Souder, Emily Theresa Strom, Elizabeth Ashlynn Towsey, Devin Ngoc Tran, Melissa Ann Tuttle, Makayla Marie Walker, Rachael Anne Warner, Makennah Elaine Weidman, Colin Brennan White, Emily Corrine Winton, McKenzie Ava Zikul.
11th Grade: Olivia Ji Hyun Ahn, Ashley Nicole Ambolino, Kieran James Banks, David Luke Batycki, Hannah Nanise Benson, Ryan Scott Bogle, Bryana Noel Burke, Avery Bryn Burkett, Emmett Matthew Carey, Santiago Yahir Chona, Riley Thomas Craig, Lacey Jean Denny, Riley David Denton, Alex Robert Derk, Madeline Shea Edinger, Alex Dwyer Fantaskey, Logan Paul Fort, John Karl Gugumuck Jr., Halie Christine Hitchon, Lillianna Joy Huckerby, Ella Grace Hugill, Haylie Alyssa Jarnutowski, Tyler Charles Johnson, Jesse Bryce Kitabjian, Lauren Elyse Knapp, Riley Jon Kodidek, Luke Michael Lenox, Isabella Taylor Leopold, John Edward Lowery, Zachariah Joseph Lukas, Christopher Joseph Maguire, Shane Patrick McCloskey, Lily Mae McDowell, Pierce Brayden McGinley, Frank Daniel Medl, Angelo Joseph Misnik, Mary Nyambura Muiruri, Brett James Musselman, Zahirah Karinah Myers, Ryley Alexander Newfield, Edward Richard Oprindick, Ryan Thomas Otto, Tyler James Parry, Colette Christine Paterson, Robert Gregory Pliszka, Jocelyn Marie Remick, Zachary Wayne Riley, Brady Joseph Schneider, Kenneth Scott Schrope Jr., Karan Mrunal Shah, Naomi Skye Shepherd, Alexander Douglas Smith, Connor John Smith, Madison Perri Snyder, Melinda Joy Stellabott, James Nicholas Stengel III, Connor O’Brien Tormey, Marla Marie Vogt, Roberto Luis Wallace, Daniel James Whalen, Isabel Jane Wielgus, Reese Logan Wolfgang.
12th Grade: Alyssa Alosi, Zachary Richard Balbi, Emily Grace Bolger, Madelynne Bross, Brandon Patrick Chambers, Robert Gordon Croyle, Aidan Matthew Czaplicki, Anna Marie Dant, Emily Julianna Dege, James Morgan Estep, Alexander Scott Fravel, Scott Daniel Frederick, Sean Patrick Gereaghty, Alexis Emmaline Gilbert, Samantha Estela Gomez Hernandez, Sarah Mikayla Huprich, Hannah Rose Kaufman, Hannah Y. Kim, Jake Thomas Kirkwood, Jack Ryan Lenox, Ava Cherie Lewis, Travis Scott Loveless, Tori Beth Mayfield, Aidan Dempsey McCloskey, Madisyn Victoria Miracle-Jurin, Isabella Rose Musgrove, Grace Emily Myers, Lauren Ashley Peak, Frederik Paasch Petersen, Braden Matthew Phillips, Tiffany Summer Plenderleith, Julia Michelle Post, Jadyn Skye Reid, Zoe Annabelle Reim Trevor Matthew Reinford, Noah Jamison Rush, Harrison Clark Russell, Emma Jean Schlotter, Ethan Matthew Schmon, Zane Stasys Snyder, Courtney Tess Steiner, Chase Jackson Stresen-Reuter, Brooke Lauren Swartley, Jacob Dennis Swartley, Brielle Paige Tasher, Edward Anthony Valentine, Kevin Bernard Walsh, Travis Kendal Washington Jr., Jackson Richard Wayland, Emma Welsh, Connor Michael Williams, Ryan Christopher Wilson.
High Honor Roll
9th Grade: Chelsea Grace Alderfer,Emma Ray Allen,Kylie Lynn Andersen,Brady Kirk Andrews,Victoria Stasia Angelo, Antonia Elizabeth G. Barley Catherine Grace Baughman, Andrew Joseph Borek, Shelby Lee Borrajo, Molly Amelia Bross, Ian Andrew Brouse, Dominic Paul Brown, Isabel Margaret Budinko, Sara Nicole Cavallo, Christian Michael Cullen, Thi Ngoc Huong Dang, Amanda Grace Detweiler, Ryan James Dougherty, Nicholas Xavier Erney, Marissa Alexandria Escarcega, Sheila Dawn Evans, Frank Michael Fanelli, Jaiden Jacqueline Frantz, Elizabeth Jensen Frisch, Joseph Ryan Hamburger, Kylee Faith Hangey, Morgan Leigh Hartzman, Samuel Nicholas Hoffman, Dylan Richardson Horton, Karissa Skye Hufnagle, Abigail Marie Huskin, Daniel Richard Jerdan Eleana Mi Sae Kim, Mason James Klauder, Khaya Marie Kudzal, Aaron Andrew Ladd, Nhu Bao Lam, Lucy Addison Lange, Payton Reece Leahy, Mary Catherine Lutz, Isabella Regina Mason, Ty Nicholas Massaro Thomas Michael McGann, Remi Ashlyn Morgan, Justin Douglas Moyer, Scott Alexander Mueller Madalynne Annette Nace, Gianni Robert Orlando, Natalie Elise Pappas, William Matthew Phelan, Brooke Ann Picciotti, Carson James Pirollo, Jean Pierre Reyes, Marissa Brooke Rogers, Jesse Donald Rose, Sawyer Grant Russell, Krissh Satam, Dylan William Shawhan, Sydney Marie Sica, Ethan Harvey Smith Krislyn Grace Strohl, Isabella Susko, Sage Caleb Levine Szumski, Danielle Michelle Tessarvich, Troy Matthew Thanel, Mark Richard Thomas II, Anna Maria Yates.
10th Grade: Aidan Joaquin Ayala, Alexa Taylor Bailey, Reagan Mary Bauman, Lucas Andrew Bosnick, Kaetlyn Elizabeth Bridgman, Ryan Jeffrey Buesing, Ryan David Burger, Zachary Ryan Calderone, Douglas John Cesmegi, Sara Lynn Cipressi, Chase Evan Collier, Katelyn Ann Cuthbert, Nicholas Xavier Deleo, Alesandra Samantha Dimario, Chase Aiden Fisher, Mariah Grace Foote, Lily Nicole Frable, Aundrea Kate Frederick, Eric Austin Freuler, Vyvyanna Alexandra Garcia Dasilva, Kailee Elizabeth Grande, Joshua David Gunning, Matthew Robert Gunning Aubrey Nicole Hager, Ryan Wayne Hass, Gianna Marie Healy, Rachel Marie Hearn, Allison Rose Hoath Cameren Lyn Hurrell, Laura Ann Johnson, Emre Cemil Kaymak, Deven Alexander Kempe, Ashleigh Nicole Kenworthy, Zachary Andrew Klepeiss, Micah David Kratz, Danna Paola Laboy Vazquez, Taylor Renee Landis-Bogle, Marissa Michele Lerro, Holland Nicollette Levin, Samantha Rene Linck, Justin Connor Lizana, Sophia Amil Lowery, Brianna Ashley MacBride, James Denis Martin, Alexis Marie McGurl, Olivia Danielle Moscariello, Lia Nicole Mott, Landon Chad Moyer, Amanda Kathryn Munley, Emily Elizabeth Myers, Jonna Lynn Nielsen, Joslyn Priscilla-Ruth Noel, Daniel Joseph Oprindick, Sabrina Astrid O’Shea Maya Maria Ostasz, Andrew Todd Parlee, Rachel Eve Patterson, Ronan Tadhg Petrosky, Alexandra Lauren Piotrowski, Caleb Barrett Powell, Elizabeth Katherine Ratcliffe, Lillian Hope Reilly, Emily Grace Sabella, Tyler David Sabol, Lauren Marie Saks, Dominic Gabriel Santos, Jeffrey Frederick Seiler Jr., Axl Leif Sheehan, Kaitlyn Marie Smith, Liam Patrick Smith, Alexa Kimberly Stachel, Akela Lillian Swartley, Brian Michael Thomson, Sophia Eleanor Vare, Brandon Andrew Vassallo, Annika Verma, Jonathan Tuan Sang Vo, Kyle Matthew West, Tyler Thomas Wetzel, Lily Ann Wilson, Martha Tsegai Woldegebriel, Kaitlyn Elizabeth Yoder, Trevor Anthony Ziga.
11th Grade: Michael Joseph Aichele, Grace Katherine Allen, Jared Thomas Aller, Lacey Bachart-Soete, Lavinia Marie Baldovin, Kaleigh Rose Benner, Olivia Shaniah Bozarth Allison Amanda Bridgwater, Claire Jean Bucher, Lindsey Dale Campagna, Kaelyn Rose Casper, Samuel Alec Dadio, Jude Francis Dagostino, Gianna Nicole Derro, Jacob Dennis Detweiler, Faith Elizabeth Dinsmore, Zachary Cameron Fajge, Cameron Clint Feybusch, Hunter Brennan Feybusch, Alivia Leigh Foster, Conner Vincent Geisler, Victoria Ann Harty, Jacob Tyler Holzerman, Rebecca Rene Holzerman Joseph Arron James Hutchinson, Anna Louise James, Kaitlyn Ann Jurney, Madison Anne Kreider, Aidan Scott Kuhns, Shawn Alexander Kypreos, Hannah May Laincz, Brayden James Landherr, Erin Alyssa Leight Kacie Louise Leight, Nicolette Resende Machado, Joshua Timothy Martinez Jr., Alexander Joseph Mathewson, Lillian Grace Maxwell, Devin Grace McOwen, Kailey Alexis Morgan, Claire Amanda Mundell Sarah Jaclyn Mutchnick, Justin William Nichols, Skyler Victoria Nitterour, Abigail Grace Norquay Elizabeth Paige Padva, Kayla Marie Palumbo, Holly Ann Pantalone, Edgar Alejandro Pena-Acosta Jr., Ryann Elizabeth Pinter, Lea Elisabeth Preston, Devon Joseph Queenan, Aubrie Margaret Rawlings Stephen Lee Reutlinger Jr., Kaitlyn Elizabeth Robinson, Alex Michael Ronemus, Nicholas Vincent Rosica Kayli Marie Sassaman, Gwendolyn Schwartz, Matthew Dean Shuck, Tyler Efrain Soto, Jeffrey Albert Stritzl, Sophia Elizabeth Tamburri, Catelyn Kimberly Thrush, Hannah Abigail Trautner, Lauren Ashley Unterberger, Joshua Nicholas Vitali, Brooke Marie Weiss, Madeline Ann Wilson.
12th Grade: Paul Thomas Altomonte, Isabella Catarina Angello, Kayla Elizabeth Archibascio, Julian Michael Arteaga, Gavin James Baranowski, Rudra Sachin Bengali, Alexsandra Suzanne Boleski, Jasmine Krystal Borie, Madison Autumn Brown, Gavin Peter Buiting, Mariah Marie Chatman, Nicolas Ilario Chellew, Ryan Matthew Cook, Chloe Madison Coughenour, Caleb Isaac Dahlinger, Hannah Ashley Densmore, Nicholas Van Destefano, Isabella DiMario, Lauren Elizabeth Dominguez, Ashley Madison Ea, Wayne Andrew Evans Jr.,Christian Michael Fabey, Christopher Mark Fanelli, Eric Nolan Foster, Amanda Kate Fravel, Christopher Russ Frederick Andrew Karsten Freuler, Amanda Joy Garges, Taylor Rulin Gasiewski, Matthew Paul Genatempo, Amanda Ruopeng Gravatt, Terence Daniel Grenda Jr., Matthew Steven Grosella, Owen Trevor Gunn Dalton Wayne Guthrie, Joseph Cadwalader Harkins III, Shane Tucker Hartzell, Kira Marie Heller, David Anthony Hess Jr., Ryan Harry Iannuzzi, Sierra Lynne Kapusta, Austin J. Klauder, Gavin Paul Kuebler Madeline Ainsley Lange, Harrison Sage Levin, Connor McLaughlin Lloyd, Maya Maria Lomax, Morgan Lynn Maloney, Sydney Jean Mastropaolo, Taylor Marie Maynard, Jennifer Ann McCarthy, Quinn Ainella McDermott, Landon Walter McIntyre, Ashleigh Gabrielle Mill, Chad Joseph Mitura, Ella Joy Molyneux Colin George Morris, Sarah Jane Morris, Ashley Grisnalda Nunez-Gomez, Jordyn Amber O’Brien, Ryan Douglas Parry, Megan Faye Pole, Dalivette Kelaia Ramirez Vicenty, Blake William Renz, Sean Michael Renz, Tyler Jeremy Richardson, Peytan Anne Rimmer, Camryn Mary Romeo, Cameron Curtis Schaubel Chanelle Monica Shoemake, Chloe Rose Smith, Jacob William Stranix, Logan Harris Stranix, Lucia Elaina Szpanka, Shauna Elizabeth Teat, Sarah Nichole Trotter, Elijah Jacob Tscheschlog, William David Wert Devon Marie Wetzel, Hunter Charles Wolff, Tanner Bryan Wood, Luke Thomas Yoder, Brianna M. Yothers.
Distinguished Honor Roll
9th Grade: Brooke Annamarie Alexander, Carleigh Catherine Aller, Luca Albert Angello, Matthew Scott Atchley, Daryana Atroshyna, Izabela Nicole Baldovin Jacob Irving Barbadoro, Jacob Donald Baringer, Jude Anthony Barley, William Tyler Bedford, Alexander Karl Blount, Sierra Anne Boyle, Liam Patrick Brennan, Kyle Wayne Buehler, Lindsey Jane Campione Thomas Anthony Cano-Piszel, Hannah Elizabeth Capo, Daniel John Carey, Olivia Renee Cassels, Michaela Rose Cavallo, Sarah Lynn Ceschan, Shawn Lawrence Chew, Timothy Sean Chiappetta, Cole Joseph Coffin Kathryn Elizabeth Cozza, Sophie Aniela Craig, Anna Claire Croyle, Riley Michael Cullen, Zachary Thomas Curran, Natalie Ann Duminiak, Ava Grace Dunbar, Patrick Michael Edinger, Madelynn Anna Evers, Kylie Noelle Fabey, Jordan Trubenbach Feder, Brady Edward Fish, Ryan Gregory Force, Michael John Frentzen Christian Jacob Gallucci, Jessica Riley Gant, Marcella Rae Giordano, Gabriela Grano-Zamudio, Olivia Nicole Grenda, Avery Brianna Grosse, Owen Michael Gruver, Dean Friedrich Gunning, Megan Loretta Gustovich, Raena Ann Hall, Margaret Elizabeth Hamburg, Keira Elizabeth Horensky, Emma Elizabeth Howell, William Jack Howley, Brady James Hudgins, Lexy Camden Hulse, Evan Reid Jalosinski, Grayson John Kerzmann, Meghan Elizabeth Kessler, Keira Elise Klingaman, Matthew Douglas Kriney, Samuel Burl Kuhns, Maura Paige Kulp, Jackson Evans Laird, David Michael Le, Eleanor Alexandra Lebold, Maria Lera-Lozano, Magdalyn Grace Lutz, Casey Skye Malone, Sean William Mancinelli, Margaux Katherine Maxwell Shaymus Michael McBride, Braelyn Elizabeth Mills, Delaney Faith Minko, Isabel Marie Mistretta, Ryan Francis Mitura, Ava Sophia Mumbauer, Sophia Elizabeth Munoz, Sadie Grace Myers, Sierra Jayne Nathan Sara Susan Noll, Kristina Michelle Novak, Angelika Sylvia Pacholarz, Raina P. Patel, Rudra Vimlesh Patel Robert Paul Pavlek, Lia Peralta Joa, Devon James Petroski, Yvan Do Phan, Anthony Joseph Pliszka, Hudson Samuel Poe, Jack Samuel S. Walter Pollock, Kendall Reese Posey, Gianna Taylor Priole, Devon Taylor Prudish, Chase Ryan Rabinowitz, Julia Grace Reavy, Avery Lynn Rhodes, Allyson Jane Ricciardi Nicole Isabella Rindone, Ryan James Ritter, Alexandra Noel Roehl, Ethan Daniel Rosenfeld, Keira Charlotte Ruch, Anna Catherine Salvatori, Rexella Nana Yaa Sam, Joseph Steven Saveriano, Nicholas Tuan Sawicki, Derek Michael Shipman, Rebecca Taylor Silber, Stella Valentina Siokos, Emily Jean Smith Jared Logan Smith, Tyler James Smith, Elanor Jill Sneed, Sophia Helene Stassi, Kyle George Strassburg Catherine Elizabeth Stritzl, Benjamin Steven Swartley, Nicholas Felice Tamburri, Daniel Joseph Tripoli Sophia Beatrice Trumbower, Kate Evelyn Unzicker, Camilla Mei Valletta, Ava Mari Vesey, Jacqueline Lois Wagner, Alexander Matthew Wimmer, Benjamin Orlando Zuleta.
10th Grade: Nasser Ali Abdi, Grace Ahn Erin Elizabeth Bahry, Caroline Margaret Bailey, Dylan Lucas Bariexca, Ryann Elizabeth Bennett, Dakota Wren Borneman Murtha, Kaitlynne Maria Love Burke, Matthew Raymond Campione, Lauren Sophia Card, Taylor Grace Card, Grant Everett Castrianni, Logan Joseph Chernikovich, Riley Lynn Chodoroff Charles Edward Clontz, Thomas Glenn Cramer III, Olivia Lanier Crognale, Aidan Jeffrey Crozier, Pietro Derro III, Kylie Vaughn Destefano, Sydney Lottie Detweiler, Cate Maria Didenko, Yesenia Erazo-Tequianes, Sierra Eve Evans, Grace Theresa Exler, Mikaela Rose Fabey, Ryan Edward Firmstone, Madeline Faye Foster, Evelyn Kathleen Froehlich, Adilyn Noelle Garges, Abigail Brueckner Glaize, Zachary Hunter Gobrecht, Shaan Jitesh Gohel, Lauren Caroline Gunning, Bennett Christian Hansbarger Faith Anne Harden, Caitlin Maureen Hart, Isaac Nicholas Hartzell, Kylea Marie Hegen, Grace Elizabeth Helbling, Davis Anne Herrmann, Jared Andrew Hess, Shawna Brooke Hinkle, Natalie Grace Hulshizer Connor Ethan Hunter, Riley Grace Keller, Grace Powell King, Nicholas Robert Kraus, Kaden Dongmin Kwon, Lauren Elizabeth Lee, Liam Craig Lloyd, Andrew John Magovern, Zarah Faizal Malik, Ethan Gregory Maltby, Kaitlyn Anne McBride, Corissa Paige McDonald, Thomas James McKinney, Peyton Marie Meenan, Patrick Scott Mill, Amanda Leigh Moulton, Alexis Sky Moyer, Lauren Grace Moylan, Samia Najim, Bryanna Lynn Nase, Kaitlyn Alyssa Novak, Dylan Patrick O’Donnell, Ava Emma-Lynn Oliphant, Anna Michelle Osborne, Adriana Marie Paci, Hitarth Bharatkumar Padhiyar, Hadley May Polson, Ava Hailey Pultorak, Nicola Jane Reid, Robin Mary Reid, Jessica Elizabeth Remphrey, Ava Diane Ricca, Nora Lynn Ritting, Theresa Elizabeth Rizzo, Elena Madelyn Ronemus, Zoe Ellen Sabol, Elizabeth Brady Scavuzzo Taryn Rose Shine, Kira Shah Shukla, Crystal Anne Soliman, Lance Robert Streuber, Anna Louise Teliska Gavin Michael Tirjan, Jessica Kristine Toth, Kerrick Truong, Shane Alexander Velez, Raegan Lin Vesey Dax Elias Walker, Emma Grace Weise, Isabella Rose White, Danielle Marie Williams, Sydney Catherine Williams, Parker Donavon Wood, Nicholas Christopher Zoto.
11th Grade: Sarah Ann Anthony, Allison Faith Ashby, Michael Robert Babe II, Luke Thomas Bailey, Andrew Ian Bauerle, Anisha Kishor Bhatt, Anoushka Anand Bhatt, Sophia Noelle Birnbaum, Bailey Barrett Bishop, Kraig James Blake, Zoe Caroline Boone Kaitlyn Elaine Bumpers, Justin Alexander Burger, Lily Grace Cecere, John William Coddington III, Ava June Conolly, Meghan Elizabeth Cunningham, Alexa Christina Darragh, Gabe Andrew Daubert, Andrew Marc David, Emily Paige Detwiler, Odinakachukwu Lotana Dibor, Alyssa Marie Dodsworth, Kate Morgan Dougherty, Simon John Farrell, Daniel Emmet Fish III, Ashley Lynn Fulmer, Joseph Alexander Gant, Emily Faith Getejanc, Teague Thomas Good II, Patrick Albert Grate, Hayley Elizabeth Gurysh, Harrison Nicholas Haeflein, Olivia Nicole Hangey, Gavin Michael Healy, Anna Marie Hensler, Riley Antoinette Hepler Landon Riley Herbst, Kate Elizabeth Hockman, Ryan Grace Hodder, Aiden Emil Jacoby, Emily Jani Jo Matthew Graham Jones, Sarah Michelle Keagy, Sophia Anne Keddie, Casey Sandra Keller, Gabriel Christian Kerzmann, Morgan Danielle Ketcham, Elias Jin Sae Kim, Julie Moon Kim, Hayden Dominic Komasz, Emily Grace Kriney, Jayne Shannon Lafty, Jordan Addison Laird, Haley Anna Levy, Jacob Ryan Lizak, Amelia Kate Loughery, Danae Lois Luecke, Chloe Louise Maialetti, Leah Shay Malone, Caleb Thompson Mandia, Ryan David Martin, Thomas Clifford Martin, Josephina Maria Mason, Lily McComsey Justin Matthew McCormick, Kaili Ann McGuckin, Taryn Yi McHugh, William Michael McLaughlin, Summer Bryn McLean, Ashley Nicole McMillan, Marie Regine Menegaux, Andrew John Minko, Hannah Elizabeth Moran, Amy Rose Mullen, Jessica Claire Mutchnick, Dylan Kyle Najarian, Benjamin Michael Peacock, Nicholas Andrew Plezia, Emma Louise Pyne, Darien Michael Rajan, Liam Hunter Rawling, Joseph Steven Rindone, Thomas Steven Roell, Austin Joseph Rosypal, Cassandra Marie Rudolph, Victoria Evelyn Ruth, Anton Mykhaylovich Ryvkin, Allison Nicole Saalfrank, Sathvik Varma Sagi, Cooper Michael Saks, Zachary Evan Santai, Jake Morris Saville, Ryan Paul Saville, Ryan Logan Schuler, Lauren Taylor Scott Annabelle Vidya Sharp, Jessica Grace Sherer, Brendan Eugene Shwak, Arushi Singh, Danielle Elizabeth Skinner, Nicholas Allen Smith, Shreya Paresh Soni, Benjamin Tyler Steinman, Clayton Mackey Stephens Benjamin Ryan Sucheski, Heidi Nicole Swartley, Paige Madison Swartley, Alexia Michelle Tate, Shreya Tripathi, Devin Henry Tulanowski, Erik Alexander Ulmer, Ava Gwendolyn Unzicker, Evan Andrew Veres Emily Vo, Nathanael Joseph Walker, Nicole Elizabeth Walters, Alyssa Rose Weisberg, Kayla Rose Weise Brynn Morgan Wenger, Nicholas Alexander Williams, Rachel Giordano Wilson, Noah David Wolf, Michael Ronald Woodruff Jr., Eric Walden Woosley, Brielle Christine Yencha, Gabriel William Yochum, Zarin Amina Zaman.
12th Grade: Raina Leigh Adelman, Alexa Rose Allelunas, Skyler Stephen Ammon, Emily Joanne Amsden, Alyssa Leilani Anderson, Madison Rae Angelo, Lauren Mary Atchley, Amanda Kirsten Baranowski, Brendan Robert Bauer, Melissa Nicole Beans, Christian Ryan Beck, Anya Katerina Benedict Corinne Anna Berger, Matthew Jack Biehl, Maya Isabel Borrowman, Rileigh Anne Bowen, Jack Joseph Boyd, Shakera Trenae Broaddus, Kathryn Barbara Brodeur, Danielle Elizabeth Brouse, Noah Matthew Buehler, Stella Jean Bultje, Adam L. Cameron, Grace Shirley Ceschan, Gabriela De Souza Chavez, Madison Rae Coffey, Sarah Elizabeth Colalillo, Isabella Michelle Cooper, Jennifer Dawn Cranford Samantha Nicole Darrell, Lindsey Ryan DeHaven, Delaney Erin Denton, John Clayton Derstine, Alexis Sophia Dinsmore, Matthew Joseph Dubyk, Maggie Grace Deying Dunlap, Mackenzie Charlize Erhardt Alexander Douglas Fulp, Hannah Denae Geib, James Edward Geiger, Angelina Grace Gentry, Madelyn Eve Gerth, Sydney Eileen Geyer, Mya Nicole Giordano, Shaniya Jitesh Gohel, Angela Nicole Gonsalves Ava Samantha Lee Goodman, Ashley Marie Gordon, Allison Elizabeth Gorton, Stephanie Grace Gredone Timothy Joseph Grindle, Jordan Olivia Groeber, Shea Joseph Grourke, Delaney Claire Gruver, Shane Jaxon Hall, Skyler May Handy, Memory Rosz Harrington, Rachael Anne Hass, Ryan Patrick Healy, Halley Jade Heeney, Mackenzie Noel Herbst, James Robert Herrmann, Nicole Abigail Heyer, Kevin Joseph Hitch Madison Sara Hobbs, Madeline Eve Hoffman, Joseph Samuel Hong, Jocelyn Harris Horan, Alexa Marie Horne, Brooklynn Kay Hudgins, Sierra Maddison Hufnagle, Abbie Lynn Iannetta, Eli Michael Kantor, Erin Catherine Keefe, Tara Lynne Kelly, Hannah Jane Keyser, Sarah Helen Kircher, Abigail Melissa Kodidek Arianna Nicolette Kouakou, Dylan Michael Kratz, Meredith Paige Kratz, Natalie Anna Kucza, Dylan George Vallayil Kurian, Thy Bao Lam, Justin Thomas Lamphere, Morgan Elizabeth Leo, Carly Elizabeth Levy, Grace Frances Levy, Wendy Li, Zachary Charles Lincoln, Kevin Oliver Link, Kayla Lynn Lloyd, Megan Elizabeth Lokuta, Olivia Grace Lowery, Richard Alexander Lunoe, Megan Kimberly Lysek-Hagy, Aubrey Michele Maher, Payton Jayne Mann, Gregory Artini Masters Jr., Lauren Nicole Mauer, Samantha Marie McBride, Tyler Stone McCluskey, Aidan Patrick McGinnis, Katlyn Ryana McGowan, Rylee Elizabeth McIntyre, Nathan David McMahon, Abigail Rose McNavage, Savannah Kathleen Metzger, Emily Ming Xin Miller, Violet Marie Morano, Ava Marie Morelli, Benjamin Jacob Moser, Kiersten Nicole Moyer, Jamieson Dunphy Murray, Danny Nguyen, Lily Ann Orser, Mackenzie Elizabeth Owens, Olivia Grace Padfield, Emily Grace Padva, Caroline Elizabeth Pappas, Kushal Parekh, Jack Bruce Pearson, Robert William Pena, Jovanna Rose Peppelman, Ella Hope Phipps, Kasey Christina Piper, Kerri Elizabeth Piper Emma Reese Pirollo, Olivia Rose Power, Grace Allison An Yi Rabago, Gianna Natalia Ragomo, Thomas Peter Reid, Abigael Christen Reilly, Taryn Maura Ritter, Eric Anthony Rodgers, Morgan Alyssa Roehl Juliette Kennedy Ruch, Jenna Elizabeth Ruggiero, Brayden Philip Ruth, Mario Austin Santos, John Christopher Saveriano, Hannah Grace Sayre, Cassandra Jordan Schillo, Madison Ellen Silber, Amber Maria Sims, Nicholas Alexander Splain, Jackson Kenneth Stachel, Jacob David Stash, Olivia Eileen Stolarski, Joshua Glenn Stoltz, Gregory Joseph Stumpo, Lydia Grace Stutzman, Maya Li Valletta, Hannah Izabella Vasey, Paige Marie Vasquez, Marissa Nichole Vassallo, Cassidy Faith White, Logan Charles Wyllie Rebecca Grace Yardley, Zachary Warren Yardley, Kaylee Lyn Yeager, Timothy Patrick Yencha, Robert Jude Yochum, Joshua Samuel Zelnick.