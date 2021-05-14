Pennridge High School Quarter 3
Honor Roll
9th Grade -- Atilla Timur Akman, Cole Robert Anderson, Gianna Vincenza Anderson, Jacob Luis Arteaga, William Tyler Bedford, Allison Elizabeth Bell, Jackson Brian Benckert, Dalton Joseph Berberich, Meredith Kiwak Blannett, Oak Michael Boone, Andrew Joseph Borek Gregory Carl Boyd III, Jack Doyle Branchfield, Dominic Paul Brown, Katie Mae Buccafuri, Isabel Margaret Budinko, Eric James Caprioli, Emily Elisabeth Cattie, Christian Michael Cullen, Kaitlyn Ashley Del Sole Coleen Marie Delucy, Adrianna Marie DiDonato, Luke James Engler, Jaiden Jacqueline Frantz, Alondra Eillen Garcia-Sanchez, Bradley Aaron Seong-Hun Gunn, Connor James Holberg, Kaiden Urch Horoff Karissa Skye Hufnagle, Kelsey Nicole Hunsberger, Veronique Marie Jette, Tyler Jacob Johnson, Aurora Sky Kapusta, Caitlyn Gabrielle Kypreos, Benjamin Jackson Labedzki, Nhu Bao Lam, Autumn Rose Landis Olivia Rose Linsalata, Mary Catherine Lutz, Dana Paige Lynch, Mia Rose Maialetti, Isabella Regina Mason Teagan Rose McCalley, Julia Talaya Heaven McCluskey, Thomas Michael McGann, Maiah Mei Hui Bi Marie McGowan, Liam Anfield Molyneux, Johnathan Paul Moyer, Eliza Mae Mucci, Quentin Chase-Nixon Muhlig, Yusra Munshi, Gianni Robert Orlando, John Christian Orosz, William Matthew Phelan, Carson James Pirollo, Rhiannon Doreen Ritter, Jesse Donald Rose, Dylan Thomas Schrope, Matthew Anthony Seiler, Dylan William Shawhan, Cooper James States, Avery Joy Stewart, Krislyn Grace Strohl, Sage Caleb Levine Szumski, Danielle Michelle Tessarvich, Erik David Unterberger, Chase Tyler Washington.
10th Grade: Kevin Richard Ackerman, Taylor Nicole Archibascio, Aidan Joaquin Ayala, Marie Irene Barger Rachel Susan Behr, Anthony Robert Benamati, Shawn Michael Berchok, Gabrielle Lelia Devada Bonhomme, Jack Ryan Boor, Joshua Kyle Borie, Hayley Elizabeth Borneman, Jake Jay Buesing, Alivia Jane Burkert, Benjamin Taylor Carnes, Daniel Lucas Cosgrove, Brock Daniel Denlinger, Christopher James Dimmick, Ryley Paige Elia, Meghan Elizabeth Farr, Madeline Louise Forbes, Eric Austin Freuler Christopher Matthew Ganley, Aiden Chase George, Braeden Andrew Gramlich, Grace Elizabeth Helbling Sullivan David Heying, Allison Rose Hoath, Natalie Grace Hulshizer, Kiara Alexia Isabella, Jessica Roxanne Keogh, Virginia Deborah Kling, Madeline Grace Kuhns, Mayce Anne Lee, Nicholas Charles Leight Gwenyth Clarissa Lilley, Nathaniel Richard Lodwig, Chloe Elizabeth Long, Jeninne Marie Lukens, Luke Donald Mastrogiovanni, Sydney Zaira Mayfield, Wesley Richard Montgomery, Olivia Danielle Moscariello Lia Nicole Mott, Amanda Kathryn Munley, Alexander Michael Myrick, Gianna Marie Nagel, Chloe Eloise Nakhjavan, Hannah Marie Oaten, Gavin Michael Orsino, Zoey Joy Pennie, Ronan Tadhg Petrosky, Ty James Porter, Morgan Taylor Ratcliffe, Haley Lorelle Rice, Joshua David Riemenschneider, Andrew John Rosenfeld, Evan Matthew Rosensteel, Grace Alise Rosica, Rim Sara Saban, Joseph Louis Santora, Elianna Rose Sarro, Jeffrey Frederick Seiler Jr., Loughlin Lewis Joseph Smith, Megan Kristine Smith, Benjamin Leatherman Souder, Elizabeth Ashlynn Towsey, Melissa Ann Tuttle, Joshua Alex Vaneman, Annika Verma, Kelsie Ellen Walker, Makayla Marie Walker, Lily Ann Wilson, Emily Corrine Winton, Michael Alexander Yencha.
11th Grade: Olivia Ji Hyun Ahn, Sana Ahuja, Rebekah Marie Alicea, Ashley Marie Augustin, Luke Jackson Austermehle, Lacey Bachart-Soete, Lavinia Marie Baldovin, Kieran James Banks Kaleigh Rose Benner, Hannah Nanise Benson, Bailey Barrett Bishop, Bryana Noel Burke, Lindsey Dale Campagna, Santiago Yahir Chona, Samuel Alec Dadio, Ryan Joseph DeHaven, Lacey Jean Denny, Lee Joseph Elliott, Hunter Brennan Feybusch, Adriana Mila Gonsalves, Victoria Ann Harty, Halie Christine Hitchon, Lillianna Joy Huckerby, Aiden Emil Jacoby, Sarah Taylor Kascsak, Jordan Addison Laird, Erin Alyssa Leight, Isabella Taylor Leopold, Elise Catherine Litwak, John Edward Lowery, Christopher Joseph Maguire, Lily Mae McDowell, Devin Grace McOwen, Angelo Joseph Misnik, Kailey Alexis Morgan, Mary Nyambura Muiruri, Claire Amanda Mundell, Ryley Alexander Newfield, Skyler Victoria Nitterour, Edward Richard Oprindick, Kayla Marie Palumbo, Holly Ann Pantalone, Antonio James Pena, James Jane Peuplie Robert Gregory Pliszka, Lea Elisabeth Preston, Stephen Lee Reutlinger Jr., Kenneth Scott Schrope Gwendolyn Schwartz, Naomi Skye Shepherd, Connor John Smith, Melinda Joy Stellabott, James Nicholas Stengel, Jeffrey Albert Stritzl, Catelyn Kimberly Thrush, Lauren Ashley Unterberger, Marla Marie Vogt Nathanael Joseph Walker, Daniel James Whalen, Madeline Ann Wilson, Reese Logan Wolfgang.
12th Grade: Matthew Charles Awgul, Zachary Richard Balbi, William Harrison Birney, Alexsandra Suzanne Boleski, Emily Grace Bolger, Isabelle Josephine Bratina, Adam L. Cameron, Sarah Elizabeth Caselli, Heather Michelle Chamberlain, Robert Gordon Croyle, Alyssa Hope Curry, Keralyn Rene Dam, Daniel Craig Detweiler, Jacey Elizabeth Devine, Isabella DiMario, Stanley Benjamin Dworak, Christopher Mark Fanelli, Alexander Scott Fravel, Scott Daniel Frederick, Connor Howland Gabel, Amanda Joy Garges, Sean Patrick Gereaghty, Patrick Floyd Glibowski, Amanda Ruopeng Gravatt, Matthew Thomas Grindle, Hannah Rose Kaufman, Evelyn Grace Kern, Dylan Michael Kratz, Mallory Grace Kratz, Caleb Andrew Lawrence, Jack Ryan Lenox, Andrew Hubert Rus Long, Richard James Loughran, Travis Scott Loveless, Sydney Jean Mastropaolo, Tori Beth Mayfield, Quinn Ainella McDermott, Jaedon Alexander Meek, Colin Joseph Monahan, Grace Emily Myers, Ryan Douglas Parry, Joseph Francis Piancastelli, Julia Nicole Plumley, Julia Michelle Post, Denali Sole Ramirez, Elizabeth Ana Ramos, Taryn Grace Reigle, Gavin Paul Richards, Noah Jamison Rush, Emma Jean Schlotter, Teagan Jade Shelly, Chanelle Monica Shoemake Courtney Tess Steiner, Jacob William Stranix, Chase Jackson Stresen-Reuter, Jacob Dennis Swartley Shauna Elizabeth Teat, David Alejandro Wallace, Kevin Bernard Walsh, Travis Kendal Washington Jr., Carson John Wells , Connor Michael Williams.
High Honors
9th Grade: Chelsea Grace Alderfer, Emma Ray Allen, Kylie Lynn Andersen, Brady Kirk Andrews, Antonia Elizabeth Barley, Jude Anthony Barley, Catherine Grace Baughman, David Louis Biehl Shelby Lee Borrajo, Chase Michael Boultbee, Molly Amelia Bross, Thomas Anthony Cano-Piszel, Daniel John Carey, Caoilin Rose Carickhoff, Timothy Sean Chiappetta, Sophie Aniela Craig, Kayla Marie Damm Thi Ngoc Huong Dang, Amanda Grace Detweiler, Ryan James Dougherty, Ava Grace Dunbar, Nicholas Xavier Erney, Sheila Dawn Evans, Frank Michael Fanelli, Patrick Robert Fannon, Ava Jane Fantaskey Grace Anne Farrell, Jenna Ann Gagliardi, Gabriela Grano-Zamudio, Joseph Ryan Hamburger, Morgan Leigh Hartzman, Samuel Nicholas Hoffman, Dylan Richardson Horton, Abigail Marie Huskin, Michael Hunter Janeczko, Sherlyn Juarez, Nicholas William Katits, Ogena Ashraf Kerelles, Eleana Mi Sae Kim, Ava Helene Kiwak, Mason James Klauder, Khaya Marie Kudzal, Samuel Burl Kuhns, Lucy Addison Lange Payton Reece Leahy, Eleanor Alexandra Lebold, Magdalyn Grace Lutz, Asher Andrew Martin, Ty Nicholas Massaro, Cristina Joy Mendoza, Avery Elizabeth Miller, Braelyn Elizabeth Mills, Remi Ashlyn Morgan Mitchell Ross Mothersbaugh, Scott Alexander Mueller, Madalynne Annette Nace, Darby Shae Nichols Kristina Michelle Novak, Anya Nicole Olson, Rudra Vimlesh Patel, Hudson Samuel Poe, Tyler Anthony Pollock, Owen Jacob Reim, Jean Pierre Reyes, Blake Joseph Ricci, Marissa Brooke Rogers, Sawyer Grant Russell, Rexella Nana Yaa Sam, Krissh Satam, Sydney Marie Sica, Robert Walter Silber, Ethan Harvey Smith, Mackenzie Belle Smith, Chase Matthew Spengler, Jacob Riley Stemler, Troy Matthew Thanel, Mark Richard Thomas, Anna Maria Yates, Rakin Ams Zaman, Benjamin Orlando Zuleta.
10th Grade: Alexander Nikolas Aranguren, Alexa Taylor Bailey, Reagan Mary Bauman, Lucas Andrew Bosnick, Riley Elizabeth Brady, Kaetlyn Elizabeth Bridgman, Ryan Jeffrey Buesing, Ryan David Burger, Kaitlynne Maria Love Burke, Zachary Ryan Calderone, Lauren Sophia Card, Taylor Grace Card, Grant Everett Castrianni Douglas John Cesmegi, Logan Joseph Chernikovich, Julia Rose Colalillo, Nicholas Xavier Deleo, Sydney Lottie Detweiler, Avery Shay Drumbore, Chase Aiden Fisher, Henry Patrick Fitzgerald, Kate Margaret Flagler, Mariah Grace Foote, Madeline Faye Foster, Aundrea Kate Frederick, Vyvyanna Alexandra Garcia Dasilva, Adilyn Noelle Garges, Kailee Elizabeth Grande, Shane Anthony Groff, Joshua David Gunning Matthew Robert Gunning, Aubrey Nicole Hager, Bennett Christian Hansbarger, Luke William Hanusey Caitlin Maureen Hart, Ryan Wayne Hass, Maggie Ella Hayes, Jared Andrew Hess, Connor Ethan Hunter Cameren Lyn Hurrell, Laura Ann Johnson, Avani Prasad Kallur, Emre Cemil Kaymak, Deven Alexander Kempe, Ashleigh Nicole Kenworthy, Makenzi Destini Koch, Micah David Kratz, Nicholas Robert Kraus Danna Paola Laboy Vazquez, Taylor Renee Landis-Bogle, Frank Reid Lechowicz, Holland Nicollette Levin Samantha Rene Linck, Paige Danielle Lipp, Samantha Lynn Lipp, Justin Connor Lizana, Sophia Amil Lowery, Brianna Ashley MacBride, Maia Resende Machado, Patrick Scott Mill, Alexis Sky Moyer, Joslyn Priscilla-Ruth Noel, Clara Marie Erika Obernesser, Daniel Joseph Oprindick, Abigail Yamilet Ortega Sabrina Astrid OShea, Hitarth Bharatkumar Padhiyar, Andrew Todd Parlee, Rachel Eve Patterson Alexandra Lauren Piotrowski, Caleb Barrett Powell, Elizabeth Katherine Ratcliffe, Lillian Hope Reilly, Emily Grace Sabella, Lauren Marie Saks, Dominic Gabriel Santos, Jacob Christopher Selb, Axl Leif Sheehan, Kaitlyn Marie Smith, Liam Patrick Smith, Alexa Kimberly Stachel, Akela Lillian Swartley, Anna Louise Teliska, Brian Michael Thomson, Devin Ngoc Tran, Sophia Eleanor Vare, Raegan Lin Vesey Jonathan Tuan Sang Vo, Dax Elias Walker, Kyle Matthew West, Tyler Thomas Wetzel, Martha Tsegai Woldegebriel, Trevor Anthony Ziga, Mckenzie Ava Zikul.
11th Grade: Michael Joseph Aichele, Allison Faith Ashby, Olivia Shaniah Bozarth, Avery Bryn Burkett, Emmett Matthew Carey, Gianna Nicole Derro Jacob Dennis Detweiler, Kate Morgan Dougherty, Zachary Cameron Fajge, Cameron Clint Feybusch, Alivia Leigh Foster, Conner Vincent Geisler, Teague Thomas Good, Harrison Nicholas Haeflein, Olivia Nicole Hangey, Riley Antoinette Hepler, Jacob Tyler Holzerman, Rebecca Rene Holzerman, Joseph Arron James Hutchinson, Anna Louise James, Matthew Graham Jones, Kaitlyn Ann Jurney, Jesse Bryce Kitabjian Lauren Elyse Knapp, Riley Jon Kodidek, Hayden Dominic Komasz, Madison Anne Kreider, Aidan Scott Kuhns, Shawn Alexander Kypreos, Hannah May Laincz, Brayden James Landherr, Kacie Louise Leight Jacob Ryan Lizak, Chloe Louise Maialetti, Thomas Clifford Martin, Joshua Timothy Martinez Jr., Alexander Joseph Mathewson, Ashley Nicole McMillan, Brett James Musselman, Zahirah Karinah Myers Abigail Grace Norquay, Ryan Thomas Otto, Edgar Alejandro Pena-Acosta Jr., Emma Louise Pyne, Devon Joseph Queenan, Aubrie Margaret Rawlings, Zachary Wayne Riley, Kaitlyn Elizabeth Robinson, Nicholas Vincent Rosica, Lauren Hope Rush, Sathvik Varma Sagi, Cooper Michael Saks, Zachary Evan Santai, Lauren Taylor Scott, Karan Mrunal Shah, Annabelle Vidya Sharp, Matthew Dean Shuck, Danielle Elizabeth Skinner, Alexander Douglas Smith, Miabella Sabine Smith, Paige Madison Swartley, Emily Rosemary Toland, Devin Henry Tulanowski, Erik Alexander Ulmer, Evan Andrew Veres, Joshua Nicholas Vitali, Emily Vo, Brooke Marie Weiss, Alexandra Sian Wensel, Nicholas Alexander Williams, Noah David Wolf, Michael Ronald Woodruff Jr.
12th Grade: Alyssa Alosi, Isabella Catarina Angello, Kayla Elizabeth Archibascio, Julian Michael Arteaga, Amanda Kirsten Baranowski, Gavin James Baranowski, Madelynne Bross, Madison Autumn Brown, Alejandra Bruno, Gabrielle Marie Buccafuri, Anthony Joseph Catania Brandon Patrick Chambers, Mariah Marie Chatman, Chloe Madison Coughenour, Delaney Erin Denton Lauren Elizabeth Dominguez, Ashley Madison Ea, Julio David Escobar Mendoza, James Morgan Estep Wayne Andrew Evans Jr., Christian Michael Fabey, Eric Nolan Foster, Emily Elizabeth Franks, Elizabeth Sierra Gangi, James Edward Geiger, Angelina Grace Gentry, Alexis Emmaline Gilbert, Angela Nicole Gonsalves, Terence Daniel Grenda Jr., Matthew Steven Grosella, Owen Trevor Gunn, Dalton Wayne Guthrie, Elizabeth Kyla Handfinger, Joseph Cadwalader Harkins, Shane Tucker Hartzell, Ryan Patrick Healy, Nicole Abigail Heyer, Sierra Maddison Hufnagle, Ryan Harry Iannuzzi, Joseph William Kacerik Jr., Sierra Lynne Kapusta, Erin Catherine Keefe, Hannah Jane Keyser, Austin Klauder, Madeline Ainsley Lange Harrison Sage Levin, Connor McLaughlin Lloyd, Maya Maria Lomax, Morgan Lynn Maloney, Jennifer Ann McCarthy, Ava Diane McGee, Aidan Patrick McGinnis, Landon Walter McIntyre, Chad Joseph Mitura, Ella Joy Molyneux, Violet Marie Morano, Sarah Jane Morris, Benjamin Jacob Moser, Isabella Rose Musgrove Ashley Grisnalda Nunez-Gomez, Jordyn Amber OBrien, Mackenzie Elizabeth Owens, Olivia Grace Padfield, Lauren Ashley Peak, Colin Lewis Post, Gianna Natalia Ragomo, Kiersten Leigh Rauch, Jadyn Skye Reid, Natalie Claire Rhodes, Abigail Amira Rose, Ethan Matthew Schmon, Zane Stasys Snyder, Logan Harris Stranix, Brooke Lauren Swartley, Brielle Paige Tasher, Elijah Jacob Tscheschlog, Devon Marie Wetzel, Ryan Christopher Wilson, Logan Charles Wyllie, Robert Jude Yochum, Luke Thomas Yoder Brianna M. Yothers.
Distinguished Honor Roll:
9th Grade: Brooke AnnaMarie Alexander, Carleigh Catherine Aller, Luca Albert Angello, Victoria Stasia Angelo, Matthew Scott Atchley, Daryana Atroshyna, Izabela Nicole Baldovin, Jacob Irving Barbadoro, Jacob Donald Baringer, Alexander Karl Blount, Sierra Anne Boyle, Liam Patrick Brennan, Kyle Wayne Buehler, Lindsey Jane Campione, Hannah Elizabeth Capo, Olivia Renee Cassels, Michaela Rose Cavallo, Sara Nicole Cavallo, Sarah Lynn Ceschan, Shawn Lawrence Chew Cole Joseph Coffin, Kathryn Elizabeth Cozza, Anna Claire Croyle, Riley Michael Cullen, Zachary Thomas Curran, Natalie Ann Duminiak, Patrick Michael Edinger, Marissa Alexandria Escarcega, Madelynn Anna Evers, Kylie Noelle Fabey, Jordan Trubenbach Feder, Brady Edward Fish, Ryan Gregory Force, Michael John Frentzen, Elizabeth Jensen Frisch, Christian Jacob Gallucci, Jessica Riley Gant, Marcella Rae Giordano, Olivia Nicole Grenda, Avery Brianna Grosse, Owen Michael Gruver, Dean Friedrich Gunning, Megan Loretta Gustovich, Raena Ann Hall, Margaret Elizabeth Hamburg, Kylee Faith Hangey, Keira Elizabeth Horensky, Emma Elizabeth Howell, William Jack Howley, Brady James Hudgins, Lexy Camden Hulse, Evan Reid Jalosinski, Daniel Richard Jerdan, Grayson John Kerzmann, Keira Elise Klingaman, Matthew Douglas Kriney, Maura Paige Kulp, Cienna Nicole Lacey, Aaron Andrew Ladd, Jackson Evans Laird, David Michael Le, Maria Lera-Lozano, Allyson Beverly Lomax, Casey Skye Malone, Sean William Mancinelli, Margaux Katherine Maxwell, Shaymus Michael McBride, Delaney Faith Minko, Isabel Marie Mistretta, Ryan Francis Mitura, Justin Douglas Moyer, Ava Sophia Mumbauer, Sophia Elizabeth Munoz, Sadie Grace Myers, Sierra Jayne Nathan, Sara Susan Noll, Angelika Sylvia Pacholarz, Natalie Elise Pappas Raina P. Patel, Lia Peralta Joa, Devon James Petroski, Yvan Do Phan, Brooke Ann Picciotti, Anthony Joseph Pliszka, Jack Samuel S. Walter Pollock, Kendall Reese Posey, Gianna Taylor Priole, Devon Taylor Prudish, Chase Ryan Rabinowitz, Julia Grace Reavy, Avery Lynn Rhodes, Allyson Jane Ricciardi, Nicole Isabella Rindone, Ryan James Ritter, Alexandra Noel Roehl, Ethan Daniel Rosenfeld, Sophie Nicole Rowe, Keira Charlotte Ruch, Anna Catherine Salvatori, Joseph Steven Saveriano, Nicholas Tuan Sawicki, Derek Michael Shipman, Rebecca Taylor Silber, Stella Valentina Siokos, Emily Jean Smith, Jared Logan Smith, Tyler James Smith, Elanor Jill Sneed, Sophia Helene Stassi, Kyle George Strassburg, Catherine Elizabeth Stritzl, Isabella Susko, Benjamin Steven Swartley, Nicholas Felice Tamburri, Daniel Joseph Tripoli, Sophia Beatrice Trumbower, Kate Evelyn Unzicker, Camilla Mei Valletta, Ava Mari Vesey, Jacqueline Lois Wagner, Alexander Matthew Wimmer.
10th Grade: Nasser Ali Abdi, Grace Ahn, Erin Elizabeth Bahry, Caroline Margaret Bailey, Dylan Lucas Bariexca, Ryann Elizabeth Bennett, Dakota Wren Borneman Murtha, Matthew Raymond Campione , Riley Lynn Chodoroff , Sara Lynn Cipressi, Charles Edward Clontz Chase Evan Collier, Thomas Glenn Cramer, Olivia Lanier Crognale, Aidan Jeffrey Crozier, Katelyn Ann Cuthbert, Pietro Derro, Kylie Vaughn Destefano, Cate Maria Didenko, Alesandra Samantha DiMario, Yesenia Erazo-Tequianes, Sierra Eve Evans, Grace Theresa Exler, Mikaela Rose Fabey, Ryan Edward Firmstone, Evelyn Kathleen Froehlich, Carmine Louis Galante, Abigail Brueckner Glaize, Zachary Hunter Gobrecht, Shaan Jitesh Gohel, Lauren Caroline Gunning, Faith Anne Harden, Isaac Nicholas Hartzell, Gianna Marie Healy, Rachel Marie Hearn, Kylea Marie Hegen, Davis Anne Herrmann, Shawna Brooke Hinkle, Riley Grace Keller, Grace Powell King, Zachary Andrew Klepeiss, Kaden Dongmin Kwon, Lauren Elizabeth Lee, Liam Craig Lloyd, Andrew John Magovern, Zarah Faizal Malik, Ethan Gregory Maltby, Kaitlyn Anne McBride, Corissa Paige McDonald, Thomas James McKinney, Peyton Marie Meenan, Amanda Leigh Moulton, Lauren Grace Moylan, Emily Elizabeth Myers, Samia Najim, Bryanna Lynn Nase, Jonna Lynn Nielsen, Kaitlyn Alyssa Novak, Dylan Patrick ODonnell, Ava Emma-Lynn Oliphant, Anna Michelle Osborne, Adriana Marie Paci, Hadley May Polson, Ava Hailey Pultorak, Nicola Jane Reid, Robin Mary Reid, Jessica Elizabeth Remphrey, Ava Diane Ricca, Nora Lynn Ritting, Theresa Elizabeth Rizzo, Elena Madelyn Ronemus, Zoe Ellen Sabol, Elizabeth Brady Scavuzzo, Taryn Rose Shine, Kira Shah Shukla, Crystal Anne Soliman, Lance Robert Streuber, Gavin Michael Tirjan, Jessica Kristine Toth, Kerrick Truong Brandon Andrew Vassallo, Shane Alexander Velez, Colin Brennan White, Isabella Rose White, Danielle Marie Williams, Sydney Catherine Williams, Parker Donavon Wood, Kaden James Wynne, Kaitlyn Elizabeth Yoder, Nicholas Christopher Zoto.
11th Grade: Sarah Ann Anthony, Michael Robert Babe, Luke Thomas Bailey, Anisha Kishor Bhatt, Anoushka Anand Bhatt, Sophia Noelle Birnbaum, Kraig James Blake, Zoe Caroline Boone, Allison Amanda Bridgwater, Claire Jean Bucher, Kaitlyn Elaine Bumpers, Justin Alexander Burger, Lily Grace Cecere, John William Coddington, Ava June Conolly, Meghan Elizabeth Cunningham, Jude Francis Dagostino, Alexa Christina Darragh, Gabe Andrew Daubert, Andrew Marc David, Emily Paige Detwiler, Odinakachukwu Lotana Dibor, Faith Elizabeth Dinsmore, Alyssa Marie Dodsworth, Simon John Farrell, Daniel Emmet Fish, Ashley Lynn Fulmer, Joseph Alexander Gant, Patrick Albert Grate, Hayley Elizabeth Gurysh, Gavin Michael Healy, Anna Marie Hensler, Landon Riley Herbst, Kate Elizabeth Hockman, Ryan Grace Hodder, Emily Jani Jo, Sarah Michelle Keagy, Sophia Anne Keddie, Casey Sandra Keller, Gabriel Christian Kerzmann, Morgan Danielle Ketcham, Elias Jin Sae Kim, Julie Moon Kim, Emily Grace Kriney, Jayne Shannon Lafty, Olivia Eleanor Lambert, Haley Anna Levy, Amelia Kate Loughery, Danae Lois Luecke, Leah Shay Malone, Caleb Thompson Mandia, Ryan David Martin, Josephina Maria Mason, Lillian Grace Maxwell, Lily McComsey, Justin Matthew McCormick, Kaili Ann McGuckin, Taryn Yi McHugh, William Michael McLaughlin, Summer Bryn McLean, Marie Regine Menegaux, Andrew John Minko, Hannah Elizabeth Moran, Amy Rose Mullen, Jessica Claire Mutchnick, Sarah Jaclyn Mutchnick, Dylan Kyle Najarian, Justin William Nichols, Tyler James Parry, Colette Christine Paterson, Benjamin Michael Peacock, Ryann Elizabeth Pinter, Nicholas Andrew Plezia, Darien Michael Rajan, Liam Hunter Rawling, Joseph Steven Rindone, Thomas Steven Roell, Alex Michael Ronemus, Austin Joseph Rosypal, Cassandra Marie Rudolph, Victoria Evelyn Ruth, Anton Mykhaylovich Ryvkin, Allison Nicole Saalfrank, Jake Morris Saville, Ryan Paul Saville, Jessica Grace Sherer, Brendan Eugene Shwak, Arushi Singh, Nicholas Allen Smith, Shreya Paresh Soni, Tyler Efrain Soto, Benjamin Tyler Steinman, Clayton Mackey Stephens, Heidi Nicole Swartley, Alexia Michelle Tate, Hannah Abigail Trautner, Shreya Tripathi, Ava Gwendolyn Unzicker, Roberto Luis Wallace, Nicole Elizabeth Walters, Alyssa Rose Weisberg, Kayla Rose Weise, Brynn Morgan Wenger, Rachel Giordano Wilson, Eric Walden Woosley, Brielle Christine Yencha, Gabriel William Yochum, Zarin Amina Zaman.
12th Grade: Raina Leigh Adelman , Alexa Rose Allelunas , Paul Thomas Altomonte , Skyler Stephen Ammon , Emily Joanne Amsden , Alyssa Leilani Anderson , Madison Rae Angelo , Lauren Mary Atchley , Brendan Robert Bauer, Melissa Nicole Beans, Christian Ryan Beck, Anya Katerina Benedict, Rudra Sachin Bengali, Corinne Anna Berger, Matthew Jack Biehl, Jasmine Krystal Borie, Maya Isabel Borrowman, Rileigh Anne Bowen, Shakera Trenae Broaddus, Kathryn Barbara Brodeur, Danielle Elizabeth Brouse, Noah Matthew Buehler, Gavin Peter Buiting, Stella Jean Bultje, Grace Shirley Ceschan, Gabriela De Souza Chavez, Nicolas Ilario Chellew, Madison Rae Coffey, Sarah Elizabeth Colalillo, Ryan Matthew Cook, Isabella Michelle Cooper, Jennifer Dawn Cranford, Samantha Nicole Darrell, Lindsey Ryan DeHaven, Hannah Ashley Densmore, John Clayton Derstine, Nicholas Van Destefano, Alexis Sophia Dinsmore, Matthew Joseph Dubyk, Maggie Grace Deying Dunlap, Mackenzie Charlize Erhardt, Amanda Kate Fravel, Christopher Russ Frederick, Alexander Douglas Fulp, Sarah Rose Gagliardi, Taylor Rulin Gasiewski, Hannah Denae Geib, Madelyn Eve Gerth, Sydney Eileen Geyer, Mya Nicole Giordano, Shaniya Jitesh Gohel, Ava Samantha Lee Goodman, Ashley Marie Gordon, Allison Elizabeth Gorton, Stephanie Grace Gredone, Timothy Joseph Grindle, Jordan Olivia Groeber, Shea Joseph Grourke, Delaney Claire Gruver, Shane Jaxon Hall, Skyler May Handy, Memory Rosz Harrington, Rachael Anne Hass, Kira Marie Heller, Mackenzie Noel Herbst, James Robert Herrmann, Kevin Joseph Hitch, Madison Sara Hobbs, Madeline Eve Hoffman, Joseph Samuel Hong, Jocelyn Harris Horan, Alexa Marie Horne, Brooklynn Kay Hudgins, Abbie Lynn Iannetta, Eli Michael Kantor, Tara Lynne Kelly, Sarah Helen Kircher, Jake Thomas Kirkwood, Abigail Melissa Kodidek, Arianna Nicolette Kouakou, Meredith Paige Kratz, Natalie Anna Kucza, Gavin Paul Kuebler, Dylan George Vallayil Kurian, Thy Bao Lam, Justin Thomas Lamphere, Morgan Elizabeth Leo, Carly Elizabeth Levy, Grace Frances Levy, Wendy Li, Zachary Charles Lincoln, Kevin Oliver Link, Kayla Lynn Lloyd, Megan Elizabeth Lokuta, Olivia Grace Lowery, Richard Alexander Lunoe, Megan Kimberly Lysek-Hagy, Aubrey Michele Maher, Payton Jayne Mann, Gregory Artini Masters Jr., Lauren Nicole Mauer, Taylor Marie Maynard, Samantha Marie McBride, Tyler Stone McCluskey, Katlyn Ryana McGowan, Rylee Elizabeth McIntyre, Nathan David McMahon, Abigail Rose McNavage, Savannah Kathleen Metzger, Emily Ming Xin Miller, Ava Marie Morelli, Colin George Morris, Kiersten Nicole Moyer, Jamieson Dunphy Murray, Danny Nguyen, Lily Ann Orser, Emily Grace Padva, Caroline Elizabeth Pappas, Kushal Parekh, Jack Bruce Pearson, Robert William Pena, Jovanna Rose Peppelman, Ella Hope Phipps, Kasey Christina Piper, Kerri Elizabeth Piper, Emma Reese Pirollo, Megan Faye Pole, Olivia Rose Power, Grace Allison An Yi Rabago , Dalivette Kelaia Ramirez Vicenty, Thomas Peter Reid, Abigael Christen Reilly, Blake William Renz, Peytan Anne Rimmer, Taryn Maura Ritter, Eric Anthony Rodgers, Morgan Alyssa Roehl, Camryn Mary Romeo, Juliette Kennedy Ruch, Jenna Elizabeth Ruggiero, Brayden Philip Ruth, Mario Austin Santos, John Christopher Saveriano, Hannah Grace Sayre, Cameron Curtis Schaubel, Cassandra Jordan Schillo, Madison Ellen Silber, Amber Maria Sims, Chloe Rose Smith, Nicholas Alexander Splain, Jackson Kenneth Stachel, Jacob David Stash, Olivia Eileen Stolarski, Joshua Glenn Stoltz, Gregory Joseph Stumpo, Lydia Grace Stutzman, Sarah Nichole Trotter, Maya Li Valletta, Hannah Izabella Vasey, Paige Marie Vasquez, Marissa Nichole Vassallo, William David Wert, Cassidy Faith White, Hunter Charles Wolff, Tanner Bryan Wood, Rebecca Grace Yardley, Zachary Warren Yardley, Kaylee Lyn Yeager, Timothy Patrick Yencha, Joshua Samuel Zelnick