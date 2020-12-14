Pennridge High School (Q1) Honor Roll:
9th Grade
Cole Hunter Adams, Gianna Vincenza Anderson, An Victoria Armstrong, Catherine Grace Baughman, Sarah Mellody Bentley, Camryn Elizabeth Berry, Chase Michael Boultbee, Jack Doyle Branchfield, Katie Mae Buccafuri, Isabel Margaret Budinko, Robert William Bunnell, Ryan Steven Carickhoff, Joseph Uriel Carrasquillo, Ria Ambrish Chauhan, Timothy Sean Chiappetta, Christian Michael Cullen, Carter Joseph Cunningham, Kayla Marie Damm, Kaitlyn Ashley Del Sole, Coleen Marie Delucy , Luke James Engler, Chloe Nicole Exner, Kendall Anne Fink, Jaiden Jacqueline Frantz, Jonathan Cole Gehlert, Brennan Alexander Geib, Liliana Jane Genatempo, Morgan Cailie Hammond, Christian Joseph Hoag, Nile Abraham Holmes, Nathaniel Lee House, Aurora Sky Kapusta, Nicholas William Katits, Nhu Bao Lam, Magdalyn Grace Lutz, Arabella Lynn Maguire, Mia Rose Maialetti, Adrianna Grace Menzel, Remi Ashlyn Morgan, Sydney Amelia Moyer, Eliza Mae Mucci, Yusra Munshi, Samantha Michelle Myrick, Breanna Danae Oertel, Anya Nicole Olson, Rudra Vimlesh Patel, Rozlyn Trinity Paul, William Matthew Phelan, Tyler Anthony Pollock, Hannah Elizabeth Primwhere, Jean Pierre Reyes, Jack Benjamin Rowe, Trevor William Samarco, Alicia Marie Santoro, Matthew Anthony Seiler, Sydney Marie Sica, Robert Walter Silber, Cooper James States, Troy Matthew Thanel, William Skelly Tomlinson, Connor Joseph Walsh, Rakin Ams Zaman.
10th Grade:
Kevin Richard Ackerman, Taylor Nicole Archibascio, Marie Irene Barger, Anthony Robert Benamati, Savanah Jean Blair, Gabrielle Lelia Devada Bonhomme, Jack Ryan Boor, Joshua Kyle Borie, Riley Elizabeth Brady, Jonathan Michael Brown, Jake Jay Buesing, Ryan Jeffrey Buesing, Gianna Lia Cancel, Benjamin Taylor Carnes, Douglas John Cesmegi, Daniel Lucas Cosgrove, Stephen Jonathan-Radick Critelli, Katelyn Ann Cuthbert, Nicholas Xavier Deleo, Brock Daniel Denlinger, Dylan David Derstine, Owen Lewis Dewitt, Valerie Digiugno, Christopher James Dimmick, Charlotte Dworak, Ryley Paige Elia, Jared Glenn Fisher, Dane Alexander Fitchett, Madeline Louise Forbes, Anna Alece Francis, Adilyn Noelle Garges, Joshua Ryder Gochin, Sophia Marie Gokool, Aime'e Lee Hager, Ryan Wayne Hass, Maggie Ella Hayes, Sullivan David Heying, Tiana Alyse High, Natalie Grace Hulshizer, Allison Paige Iacovella, Kiara Alexia Isabella, Laura Ann Johnson, Jessica Roxanne Keogh, Virginia Deborah Kling, Danna Paola Laboy Vazquez, Alma Coral Lector-Reyes, Mayce Anne Lee, Nicholas Charles Leight, Jessica Anne Levush, Gwenyth Clarissa Lilley, Samantha Lynn Lipp, Chloe Elizabeth Long, Brianna Ashley Macbride, Abigail Morgan Mains, Kaden Christopher Mangin, Anastasia Denise Masters, Luke Donald Mastrogiovanni, Grace Marie Karen Maurer, Alexis Marie Mcgurl, Liam Charles Mcphelin, Shane John-Thomas Moore, Nathan William Morris, Gianna Marie Nagel, Garrett James Navitsky, Armand Omurzakov, Daniel Joseph Oprindick, Andrew Todd Parlee, Olivia Rose Poole, Ty James Porter, Morgan Taylor Ratcliffe, Haley Lorelle Rice, Grace Alise Rosica, Rim Sara Saban, Tyler David Sabol, Joseph Louis Santora, Elianna Rose Sarro, Caroline Marie Schmon, Julia Rose Shanks, Daniel Joseph Simkanin, Loughlin Lewis Joseph Smith, Benjamin Leatherman Souder, Ryan Johnathan Stauffer, John Edward Sullivan, Anna Kathryn Tomeo, Josephine Maclaren Tomlinson, Devin Ngoc Tran, Joshua Alex Vaneman, Benjamin Edward Wagner, Kelsie Ellen Walker, Makayla Marie Walker, Makennah Elaine Weidman, Martha Tsegai Woldegebriel, Michael Alexander Yencha.
11th Grade
Michael Joseph Aichele, Rebekah Marie Alicea, Grace Katherine Allen, Sarah Elizabeth Begley, Hannah Nanise Benson, Bailey Barrett Bishop, Avery Bryn Burkett, Santiago Yahir Chona, Federico James Daquino, Jennyfer Melissa Desrosiers, Gabriel Logan Detweiler, Faith Elizabeth Dinsmore, Kate Morgan Dougherty, Zachary Cameron Fajge, Adam Rodney Fantaskey, Alex Dwyer Fantaskey, Colin Gerard Finley, Carly Elizabeth Garis, Madeline Rose Gebhard, Conner Vincent Geisler, Harrison Nicholas Haeflein, Halie Christine Hitchon, Benjamin Robert Holzerman, Jacob Tyler Holzerman, Lillianna Joy Huckerby, Joseph Arron James Hutchinson, Aiden Emil Jacoby, Tyler Charles Johnson, Sarah Taylor Kascsak, Riley Jon Kodidek, Kristen Elizabeth Kuebler, Jordan Addison Laird, Olivia Eleanor Lambert, Sean Robert Leonard, Isabella Taylor Leopold, Christopher Joseph Maguire, Shane Patrick Mccloskey, Taylor Lashay Katelyn Moore, Kailey Alexis Morgan, Joey Peter Needham, Ryley Alexander Newfield, Edward Richard Oprindick, Kayla Marie Palumbo, Holly Ann Pantalone, Emma Lynn Pecharo, Edgar Alejandro Pena-Acosta, Robert Gregory Pliszka, Lea Elisabeth Preston, Zachary Wayne Riley, Zachary Evan Santai, Emily Sarah Scanlon, John Augustus Schreiner, Kenneth Scott Schrope, Gwendolyn Schwartz, Sierra Rose Shaeffer, Colin Patrick Shaw, Naomi Skye Shepherd, Connor John Smith, Julia Lynn Spindler, James Nicholas Stengel, Parker Rose Stewart, Sophia Elizabeth Tamburri, Joshua Nicholas Vitali, Alexandra Sian Wensel, David Cooper White, Madeline Ann Wilson, Reese Logan Wolfgang, Natalie Ann Yilanjian
12th Grade
Owen Jay Bowman Alcott, Zachary Richard Balbi, Anna Marylee Bartron, Russell Stephen Bowers, Adam L Cameron, Chloe Madison Coughenour, Aidan Carson Cullinan, Alyssa Hope Curry, Caleb Isaac Dahlinger, Delaney Erin Denton, Maya Aleksandra Dogiel, Matthew Joseph Fleisch, Alexander Scott Fravel, Conrad Louden Frisch, Fabian A Gonzalez-Velazquez, Mackenzie Noel Herbst, David Anthony Hess, Charles Edward Hughes, Hannah Y Kim, Katherine May Kling, Emil Heinrich Klinger, Andrew Walter Kramer, Jack Ryan Lenox, Melissa Anne Lightcap, Vanessa Nicole Lobianco, Richard James Loughran, Julius Andrew Maguire, Zachary Colin Marshall, Aidan Dempsey Mccloskey, Ashleigh Gabrielle Mill, Madisyn Victoria Miracle-Jurin, Bryce Louis Muller, Grace Emily Myers, Jordyn Amber Obrien, Emma Owen, Ryan Douglas Parry, Nicholas John Piancastelli, Julia Nicole Plumley, Julia Michelle Post, Lindsey Alexandra Poust, Kiersten Leigh Rauch, Taryn Grace Reigle, Gavin Paul Richards, Rachel Jordan Runta, Ethan Patrick Ryan, Adriana Mae Samuels, Samantha Paige Sands, Emma Jean Schlotter, Chase Jackson Stresen-Reuter, Jacob Albert Tarburton, Shauna Elizabeth Teat, Justin Allen Tuttle, Paul Allen Harding Usaraga, Zoe Rose Welch, Carson John Wells, Devon Marie Wetzel, Ryan Christopher Wilson, William Marshall Wilson, Logan Charles Wyllie
(Q1) High Honors 9th Grade
Chelsea Grace Alderfer, Brooke Annamarie Alexander, Emma Ray Allen, Cole Robert Anderson, Victoria Stasia Angelo, Matthew Scott Atchley, Izabela Nicole Baldovin, Antonia Elizabeth G Barley, William Tyler Bedford, Sofiya Belskaya, David Louis Biehl, Meredith Kiwak Blannett, Alexander Karl Blount, Shelby Lee Borrajo, Sierra Anne Boyle, Molly Amelia Bross, Dominic Paul Brown, Caoilin Rose Carickhoff, Sara Nicole Cavallo, Cole Joseph Coffin, Thomas John Costa, Sophie Aniela Craig, Thi Ngoc Huong Dang, Amanda Grace Detweiler, Adrianna Marie Didonato, Nicholas Xavier Erney, Sheila Dawn Evans, Patrick Robert Fannon, Ava Jane Fantaskey, Grace Anne Farrell, Jordan Trubenbach Feder, Elizabeth Jensen Frisch, Jenna Ann Gagliardi, Alondra Eillen Garcia-Sanchez, Bradley Aaron Seong-Hun Gunn, Margaret Elizabeth Hamburg, Joseph Ryan Hamburger, Kylee Faith Hangey, Connor James Holberg, Karissa Skye Hufnagle, Kelsey Nicole Hunsberger, Abigail Marie Huskin, Daniel Richard Jerdan, Tyler Jacob Johnson, Meghan Elizabeth Kessler, Ava Helene Kiwak, Mason James Klauder, Jack Benjamin Kreider, Khaya Marie Kudzal, Caitlyn Gabrielle Kypreos, Benjamin Jackson Labedzki, Cienna Nicole Lacey, Aaron Andrew Ladd, Autumn Rose Landis, Payton Reece Leahy, Eleanor Alexandra Lebold, Mary Catherine Lutz, Dana Paige Lynch, Asher Andrew Martin, Isabella Regina Mason, Teagan Rose Mccalley, Thomas Michael Mcgann, Jake Andrew Mckay, Cristina Joy Mendoza, Avery Elizabeth Miller, Braelyn Elizabeth Mills, Mitchell Ross Mothersbaugh, Johnathan Paul Moyer, Scott Alexander Mueller, Quentin Chase-Nixon Muhlig, Darby Shae Nichols, Gianni Robert Orlando, Prit Hitesh Patel, Brooke Ann Picciotti, Carson James Pirollo, Jack Samuel S Walter Pollock, Devon Taylor Prudish, Chase Ryan Rabinowitz, Cayden Joshua Reese, Blake Joseph Ricci, Allyson Jane Ricciardi, Ryan James Ritter, Sophie Nicole Rowe, Sawyer Grant Russell, Rexella Nana Yaa Sam, Rebecca Taylor Silber, Emily Jean Smith, Ethan Harvey Smith, Chase Matthew Spengler, Jacob Riley Stemler, Avery Joy Stewart, Nicholas Felice Tamburri, Danielle Michelle Tessarvich, Mark Richard Thomas, Erik David Unterberger, Anna Maria Yates
10th Grade
Quinn Patrick Annan, Erin Elizabeth Bahry, Alexa Taylor Bailey, Reagan Mary Bauman, Shawn Michael Berchok, Hayley Elizabeth Borneman, Brianna Nicole Bradley, Kaetlyn Elizabeth Bridgman, Ryan David Burger, Kaitlynne Maria Love Burke, Zachary Ryan Calderone, Isabella Helen Chelton, Logan Joseph Chernikovich, Kylie Vaughn Destefano, Sydney Lottie Detweiler, Meghan Elizabeth Farr, Ryan Edward Firmstone, Brennan Scott Fisher, Henry Patrick Fitzgerald, Mariah Grace Foote, Susan Camille Foster-Swartley, Aundrea Kate Frederick, Eric Austin Freuler, Christopher Matthew Ganley, Vyvyanna Alexandra Garcia Dasilva, Joshua David Gunning, Matthew Robert Gunning, Aubrey Nicole Hager, Andrew Roy Handfinger, Luke William Hanusey, Caitlin Maureen Hart, Grace Elizabeth Helbling, Jared Andrew Hess, Avani Prasad Kallur, Camryn Leigh Kampe, Ashleigh Nicole Kenworthy, Micah David Kratz, Nicholas Robert Kraus, Madeline Grace Kuhns, Taylor Renee Landis-Bogle, Holland Nicollette Levin, Paige Danielle Lipp, Justin Connor Lizana, Liam Craig Lloyd, Maia Resende Machado, Chloe Elizabeth Mason, Patrick Scott Mill, Lia Nicole Mott, Alexis Sky Moyer, Amanda Kathryn Munley, Chloe Eloise Nakhjavan, Hope Kendra Nevalls, Joslyn Priscilla-Ruth Noel, Hannah Marie Oaten, Clara Marie Erika Obernesser, Abigail Yamilet Ortega, Anna Michelle Osborne, Sabrina Astrid Oshea, Maya Maria Ostasz, Hitarth Bharatkumar Padhiyar, Alexandra Lauren Piotrowski, Anja Magdaline Puketza, Bryson C Reid, Jessica Elizabeth Remphrey, Jake Taylor Rumer, Emily Grace Sabella, Zoe Ellen Sabol, Dominic Gabriel Santos, Jacob Christopher Selb, Kira Shah Shukla, Kaitlyn Marie Smith, Liam Patrick Smith, Morgan Mykala Smith, Lance Robert Streuber, Emily Theresa Strom, Anna Louise Teliska, Brian Michael Thomson, Gavin Michael Tirjan, Elizabeth Ashlynn Towsey, Melissa Ann Tuttle, Sophia Eleanor Vare, Raegan Lin Vesey, Jonathan Tuan Sang Vo, Dax Walker, Tyler Thomas Wetzel, Colin Brennan White, Emily Corrine Winton
11th Grade
Olivia Ji Hyun Ahn, Sana Ahuja, Allison Faith Ashby, Laura Anne Aufschlag, Lacey Bachart-Soete, Lavinia Marie Baldovin, Kraig James Blake, Olivia Shaniah Bozarth, Bryana Noel Burke, Lindsey Dale Campagna, Emmett Matthew Carey, Jaslen Bouanang Chanthakoune, Samuel Alec Dadio, Gianna Nicole Derro, Madeline Shea Edinger, Lee Joseph Elliott, Cameron Clint Feybusch, Hunter Brennan Feybusch, Alivia Leigh Foster, Joseph Alexander Gant, Adriana Mila Gonsalves, Teague Thomas Good, Justin Ryan Grant, Victoria Ann Harty, Riley Antoinette Hepler, Landon Riley Herbst, Anna Louise James, Matthew Graham Jones, Kaitlyn Ann Jurney, Jesse Bryce Kitabjian, Hayden Dominic Komasz, Madison Anne Kreider, Aidan Scott Kuhns, Shawn Alexander Kypreos, Rebecca Saleen Leeds, Erin Alyssa Leight, Kacie Louise Leight, Elise Catherine Litwak, John Edward Lowery, Chloe Louise Maialetti, Thomas Clifford Martin, Kaili Ann Mcguckin, Summer Bryn Mclean, Ashley Nicole Mcmillan, Caroline Montgomery, Mary Nyambura Muiruri, Zahirah Karinah Myers, Dylan Kyle Najarian, Lance Deven Parker, Colette Christine Paterson, Cole Griffin Pepper, Freja Paasch Petersen, Devon Joseph Queenan, Aubrie Margaret Rawlings, Stephen Lee Reutlinger, Kaitlyn Elizabeth Robinson, Thomas Steven Roell, Alex Michael Ronemus, Nicholas Vincent Rosica, Lauren Hope Rush, Victoria Evelyn Ruth, Brady Joseph Schneider, Taryn Leah Scott, Karan Mrunal Shah, Matthew Dean Shuck, Taylor Morgan Sturges, Benjamin Ryan Sucheski, Paige Madison Swartley, Catelyn Kimberly Thrush, Hannah Abigail Trautner, Devin Henry Tulanowski, Lauren Ashley Unterberger, Evan Andrew Veres, Roberto Luis Wallace, Brooke Marie Weiss
12th Grade
Alyssa Alosi, Isabella Catarina Angello, Matthew Charles Awgul, Isabelle Josephine Bratina, Samantha Nicole Brauer, Emily Elizabeth Brown, Madison Autumn Brown, Gabrielle Marie Buccafuri, Sarah Elizabeth Caselli, Sara Michelle Casey, Anthony Joseph Catania, Brandon Patrick Chambers, Lindsey Hope Chapman, Mariah Marie Chatman, Emily Julianna Dege, Kaitlyn Danielle Deleo, Nicholas Van Destefano, Jacey Elizabeth Devine, Maggie Grace Deying Dunlap, Ashley Madison Ea, Carlos Daniel Erazo-Tequianes, Wayne Andrew Evans, Christian Michael Fabey, Jack Warren Ferguson, Emily Elizabeth Franks, Scott Daniel Frederick, Andrew Karsten Freuler, Elizabeth Sierra Gangi, Amanda Joy Garges, Sean Patrick Gereaghty, Sydney Eileen Geyer, Alexis Emmaline Gilbert, Patrick Floyd Glibowski, Sophia Grace Goodson, Terence Daniel Grenda, Matthew Thomas Grindle, Matthew Steven Grosella, Owen Trevor Gunn, Kendall Renee Gustovich, Elizabeth Kyla Handfinger, Ryan Patrick Healy, Kevin Joseph Hitch, Sierra Maddison Hufnagle, Joseph William Kacerik, Hannah Rose Kaufman, Leshay Davina Kintzel, Mallory Grace Kratz, Annabelle Diann Landis, Diego Lera-Lozano, Harrison Sage Levin, Travis Scott Loveless, Megan Kimberly Lysek-Hagy, Morgan Lynn Maloney, Scott Edward Mancinelli, Nathan Scott Manuola, Sydney Jean Mastropaolo, Lauren Nicole Mauer, Tori Beth Mayfield, Jennifer Ann Mccarthy, Lindsey Michelle Mccormick, Quinn Ainella Mcdermott, Aidan Patrick Mcginnis, Jaedon Alexander Meek, Chad Joseph Mitura, Colin George Morris, Sarah Jane Morris, Benjamin Jacob Moser, Ashton Zoe Muhlig, Isabella Rose Musgrove, Ashley Grisnalda Nunez-Gomez, Lily Ann Orser, Olivia Grace Padfield, Om Jatin Patel, Lauren Ashley Peak, Robert William Pena, Frederik Paasch Petersen, Braden Matthew Phillips, Joseph Francis Piancastelli, Blake William Renz, Sean Michael Renz, Brianna Nicole Rogers, Noah Jamison Rush, Ethan Matthew Schmon, Kiersten Jade Schroeder, Chanelle Monica Shoemake, Ethan August Smith, Zane Stasys Snyder, Joshua Glenn Stoltz, Jacob William Stranix, Brooke Lauren Swartley, Abigail Sheree Trotter, Sarah Nichole Trotter, Elijah Jacob Tscheschlog, Paige Marie Vasquez, David Alejandro Wallace, Kevin Bernard Walsh, Travis Kendal Washington, William David Wert, Brianna M Yothers, Joshua Samuel Zelnick
Distinguished Honor Roll: 9th Grade
Carleigh Catherine Aller, Kylie Lynn Andersen, Brady Kirk Andrews, Luca Albert Angello, Jacob Luis Arteaga, Daryana Atroshyna, Jacob Irving Barbadoro, Jacob Donald Baringer, Jude Anthony Barley, Liam Patrick Brennan, Kyle Wayne Buehler, Lindsey Jane Campione, Thomas Anthony Cano-Piszel, Hannah Elizabeth Capo, Gianna Marie Cassano, Olivia Renee Cassels, Michaela Rose Cavallo, Sarah Lynn Ceschan, Shawn Lawrence Chew, Molly Marie Coulter, Kathryn Elizabeth Cozza, Anna Claire Croyle, Riley Michael Cullen, Zachary Thomas Curran, Ryan James Dougherty, Natalie Ann Duminiak, Ava Grace Dunbar, Patrick Michael Edinger, Marissa Alexandria Escarcega, Madelynn Anna Evers, Kylie Noelle Fabey, Frank Michael Fanelli, Brady Edward Fish, Ryan Gregory Force, Michael John Frentzen, Christian Jacob Gallucci, Jessica Riley Gant, Marcella Rae Giordano, Gabriela Grano-Zamudio, Olivia Nicole Grenda, Avery Brianna Grosse, Owen Michael Gruver, Dean Friedrich Gunning, Megan Loretta Gustovich, Raena Ann Hall, Morgan Leigh Hartzman, Samuel Nicholas Hoffman, Keira Elizabeth Horensky, Dylan Richardson Horton, Emma Elizabeth Howell, William Jack Howley, Brady James Hudgins, Lexy Camden Hulse, Evan Reid Jalosinski, Michael Hunter Janeczko, Sherlyn Juarez, Grayson John Kerzmann, Keira Elise Klingaman, Matthew Douglas Kriney, Samuel Burl Kuhns, Maura Paige Kulp, Jackson Evans Laird, Lucy Addison Lange, David Michael Le, Maria Lera-Lozano, Olivia Rose Linsalata, Allyson Beverly Lomax, Casey Skye Malone, Sean William Mancinelli, Ty Nicholas Massaro, Margaux Katherine Maxwell, Shaymus Michael Mcbride, Delaney Faith Minko, Isabel Marie Mistretta, Ryan Francis Mitura, Justin Douglas Moyer, Ava Sophia Mumbauer, Sophia Elizabeth Munoz, Sadie Grace Myers, Madalynne Annette Nace, Sierra Jayne Nathan, Sara Susan Noll, Kristina Michelle Novak, Angelika Sylvia Pacholarz, Natalie Elise Pappas, Raina P Patel, Lia Peralta Joa, Devon James Petroski, Yvan Do Phan, Anthony Joseph Pliszka, Hudson Samuel Poe, Kendall Reese Posey, Julia Grace Reavy, Avery Lynn Rhodes, Nicole Isabella Rindone, Alexandra Noel Roehl, Marissa Brooke Rogers, Jesse Donald Rose, Ethan Daniel Rosenfeld, Keira Charlotte Ruch, Anna Catherine Salvatori, Krissh Satam, Joseph Steven Saveriano, Nicholas Tuan Sawicki, Derek Michael Shipman, Stella Valentina Siokos, Jared Logan Smith, Tyler James Smith, Elanor Jill Sneed, Sophia Helene Stassi, Catherine Elizabeth Stritzl, Isabella Susko, Benjamin Steven Swartley, Sage Caleb Levine Szumski, Daniel Joseph Tripoli, Sophia Beatrice Trumbower, Kate Evelyn Unzicker, Camilla Mei Valletta, Ava Mari Vesey, Jacqueline Lois Wagner, Alexander Matthew Wimmer, Benjamin Orlando Zuleta
10th Grade
Nasser Ali Abdi, Grace Ahn, Alexander Nikolas Aranguren, Caroline Margaret Bailey, Dylan Lucas Bariexca, Ryann Elizabeth Bennett, Dakota Wren Borneman Murtha, Naima Zaire Brown, Matthew Raymond Campione, Lauren Sophia Card, Taylor Grace Card, Grant Everett Castrianni, Riley Lynn Chodoroff, Sara Lynn Cipressi, Charles Edward Clontz, Chase Evan Collier, Thomas Glenn Cramer, Olivia Lanier Crognale, Aidan Jeffrey Crozier, Victoria Lea Davis, Pietro Derro, Cate Maria Didenko, Alesandra Samantha Dimario, Yesenia Erazo-Tequianes, Sierra Eve Evans, Grace Theresa Exler, Mikaela Rose Fabey, Chase Aiden Fisher, Daniela Flores-Arias, Evelyn Kathleen Froehlich, Abigail Brueckner Glaize, Zachary Hunter Gobrecht, Shaan Jitesh Gohel, Kailee Elizabeth Grande, Lauren Caroline Gunning, Bennett Christian Hansbarger, Faith Anne Harden, Isaac Nicholas Hartzell, Gianna Marie Healy, Rachel Marie Hearn, Kylea Marie Hegen, Davis Anne Herrmann, Shawna Brooke Hinkle, Allison Rose Hoath, Connor Ethan Hunter, Cameren Lyn Hurrell, Emre Cemil Kaymak, Riley Grace Keller, Deven Alexander Kempe, Grace Powell King, Zachary Andrew Klepeiss, Makenzi Destini Koch, Kaden Dongmin Kwon, Lauren Elizabeth Lee, Marissa Michele Lerro, Samantha Rene Linck, Sophia Amil Lowery, Andrew John Magovern, Zarah Faizal Malik, Ethan Gregory Maltby, Sydney Zaira Mayfield, Kaitlyn Anne Mcbride, Corissa Paige Mcdonald, Thomas James Mckinney, Peyton Marie Meenan, Amanda Leigh Moulton, Lauren Grace Moylan, Emily Elizabeth Myers, Samia Najim, Bryanna Lynn Nase, Jonna Lynn Nielsen, Kaitlyn Alyssa Novak, Dylan Patrick Odonnell, Ava Emma-Lynn Oliphant, Gavin Michael Orsino, Adriana Marie Paci, Rachel Eve Patterson, Ronan Tadhg Petrosky, Hadley May Polson, Caleb Barrett Powell, Ava Hailey Pultorak, Nicola Jane Reid, Robin Mary Reid, Lillian Hope Reilly, Ava Diane Ricca, Nora Lynn Ritting, Theresa Elizabeth Rizzo, Elena Madelyn Ronemus, Lauren Marie Saks, Elizabeth Brady Scavuzzo, Axl Leif Sheehan, Taryn Rose Shine, Crystal Anne Soliman, Alexa Kimberly Stachel, Akela Lillian Swartley, Jessica Kristine Toth, Kerrick Truong, Brandon Andrew Vassallo, Shane Alexander Velez, Emma Grace Weise, Kyle Matthew West, Isabella Rose White, Danielle Marie Williams, Sydney Catherine Williams, Parker Donavon Wood, Kaitlyn Elizabeth Yoder, Trevor Anthony Ziga, Nicholas Christopher Zoto
11th Grade
Sarah Ann Anthony, Michael Robert Babe, Luke Thomas Bailey, Matthew Cole Bauder, Kaleigh Rose Benner, Neha Bhardwaj, Anisha Kishor Bhatt, Anoushka Anand Bhatt, Sophia Noelle Birnbaum, Zoe Caroline Boone, Allison Amanda Bridgwater, Claire Jean Bucher, Kaitlyn Elaine Bumpers, Justin Alexander Burger, Lily Grace Cecere, John William Coddington, Ava June Conolly, Meghan Elizabeth Cunningham, Jude Francis Dagostino, Alexa Christina Darragh, Gabe Andrew Daubert, Andrew Marc David, Emily Paige Detwiler, Odinakachukwu Lotana Dibor, Alyssa Marie Dodsworth, Simon John Farrell, Daniel Emmet Fish, Ashley Lynn Fulmer, Emily Faith Getejanc, Patrick Albert Grate, Hayley Elizabeth Gurysh, Olivia Nicole Hangey, Gavin Michael Healy, Anna Marie Hensler, Kate Elizabeth Hockman, Ryan Grace Hodder, Rebecca Rene Holzerman, Emily Jani Jo, Sarah Michelle Keagy, Sophia Anne Keddie, Casey Sandra Keller, Gabriel Christian Kerzmann, Morgan Danielle Ketcham, Elias Jin Sae Kim, Julie Moon Kim, Lauren Elyse Knapp, Emily Grace Kriney, Jayne Shannon Lafty, Hannah May Laincz, Brayden James Landherr, Haley Anna Levy, Jacob Ryan Lizak, Amelia Kate Loughery, Danae Lois Luecke, Zachariah Joseph Lukas, Leah Shay Malone, Caleb Thompson Mandia, Ryan David Martin, Josephina Maria Mason, Lillian Grace Maxwell, Lily Mccomsey, Justin Matthew Mccormick, Taryn Yi Mchugh, William Michael Mclaughlin, Devin Grace Mcowen, Marie Regine Menegaux, Andrew John Minko, Hannah Elizabeth Moran, Amy Rose Mullen, Jessica Claire Mutchnick, Sarah Jaclyn Mutchnick, Justin William Nichols, Abigail Grace Norquay, Ryan Thomas Otto, Tyler James Parry, Benjamin Michael Peacock, Antonio James Pena, Ryann Elizabeth Pinter, Nicholas Andrew Plezia, Emma Louise Pyne, Darien Michael Rajan, Liam Hunter Rawling, Joseph Steven Rindone, Austin Joseph Rosypal, Cassandra Marie Rudolph, Anton Mykhaylovich Ryvkin, Allison Nicole Saalfrank, Sathvik Varma Sagi, Cooper Michael Saks, Jake Morris Saville, Ryan Paul Saville, Ryan Logan Schuler, Lauren Taylor Scott, Annabelle Vidya Sharp, Jessica Grace Sherer, Brendan Eugene Shwak, Arushi Singh, Danielle Elizabeth Skinner, Miabella Sabine Smith, Nicholas Allen Smith, Shreya Paresh Soni, Tyler Efrain Soto, Benjamin Tyler Steinman, Clayton Mackey Stephens, Heidi Nicole Swartley, Alexia Michelle Tate, Shreya Tripathi, Ashley May Turton, Erik Alexander Ulmer, Ava Gwendolyn Unzicker, Emily Vo, Nathanael Joseph Walker, Nicole Elizabeth Walters, Alyssa Rose Weisberg, Kayla Rose Weise, Brynn Morgan Wenger, Rachel Giordano Wilson, Michael Ronald Woodruff, Brielle Christine Yencha, Gabriel William Yochum, Zarin Amina Zaman
12th Grade
Raina Leigh Adelman, Alexa Rose Allelunas, Skyler Stephen Ammon, Emily Joanne Amsden, Alyssa Leilani Anderson, Madison Rae Angelo, Kayla Elizabeth Archibascio, Julian Michael Arteaga, Lauren Mary Atchley, Amanda Kirsten Baranowski, Gavin James Baranowski, Brendan Robert Bauer, Melissa Nicole Beans, Christian Ryan Beck, Anya Katerina Benedict, Rudra Sachin Bengali, Corinne Anna Berger, Matthew Jack Biehl, William Harrison Birney, Alexsandra Suzanne Boleski, Emily Grace Bolger, Jasmine Krystal Borie, Maya Isabel Borrowman, Rileigh Anne Bowen, Jack Joseph Boyd, Shakera Trenae Broaddus, Kathryn Barbara Brodeur, Madelynne Bross, Danielle Elizabeth Brouse, Noah Matthew Buehler, Gavin Peter Buiting, Stella Jean Bultje, Grace Shirley Ceschan, Gabriela De Souza Chavez, Nicolas Ilario Chellew, Madison Rae Coffey, Sarah Elizabeth Colalillo, Ryan Matthew Cook, Isabella Michelle Cooper, Jennifer Dawn Cranford, Robert Gordon Croyle, Anna Marie Dant, Samantha Nicole Darrell, Lindsey Ryan Dehaven, Hannah Ashley Densmore, John Clayton Derstine, Isabella Dimario, Alexis Sophia Dinsmore, Lauren Elizabeth Dominguez, Matthew Joseph Dubyk, Stanley Benjamin Dworak, Mackenzie Charlize Erhardt, Julio David Escobar Mendoza, Eric Espinal, Eric Nolan Foster, Amanda Kate Fravel, Christopher Russ Frederick, Alexander Douglas Fulp, Sarah Rose Gagliardi, Taylor Rulin Gasiewski, Hannah Denae Geib, James Edward Geiger, Matthew Paul Genatempo, Angelina Grace Gentry, Madelyn Eve Gerth, Mya Nicole Giordano, Shaniya Jitesh Gohel, Angela Nicole Gonsalves, Ava Samantha Lee Goodman, Ashley Marie Gordon, Allison Elizabeth Gorton, Amanda Ruopeng Gravatt, Stephanie Grace Gredone, Timothy Joseph Grindle, Jordan Olivia Groeber, Shea Joseph Grourke, Delaney Claire Gruver, Dalton Wayne Guthrie, Shane Jaxon Hall, Skyler May Handy, Memory Rosz Harrington, Shane Tucker Hartzell, Rachael Anne Hass, Halley Jade Heeney, Kira Marie Heller, James Robert Herrmann, Nicole Abigail Heyer, Madison Sara Hobbs, Madeline Eve Hoffman, Joseph Samuel Hong, Jocelyn Harris Horan, Alexa Marie Horne, Brooklynn Kay Hudgins, Abbie Lynn Iannetta, Ryan Harry Iannuzzi, Eli Michael Kantor, Sierra Lynne Kapusta, Jake Edward Karte, Erin Catherine Keefe, Myla Jia Le Keller, Tara Lynne Kelly, Hannah Jane Keyser, Sarah Helen Kircher, Jake Thomas Kirkwood, Austin J Klauder, Abigail Melissa Kodidek, Arianna Nicolette Kouakou, Dylan Michael Kratz, Meredith Paige Kratz, Natalie Anna Kucza, Gavin Paul Kuebler, Dylan George Vallayil Kurian, Thy Bao Lam, Justin Thomas Lamphere, Madeline Ainsley Lange, Morgan Elizabeth Leo, Carly Elizabeth Levy, Grace Frances Levy, Samuel Kristian Lewis, Wendy Li, Zachary Charles Lincoln, Kevin Oliver Link, Connor Mclaughlin Lloyd, Kayla Lynn Lloyd, Megan Elizabeth Lokuta, Maya Maria Lomax, Olivia Grace Lowery, Richard Alexander Lunoe, Aubrey Michele Maher, Payton Jayne Mann, Gregory Artini Masters, Taylor Marie Maynard, Samantha Marie Mcbride, Tyler Stone Mccluskey, Katlyn Ryana Mcgowan, Landon Walter Mcintyre, Rylee Elizabeth Mcintyre, Nathan David Mcmahon, Abigail Rose Mcnavage, Savannah Kathleen Metzger, Emily Ming Xin Miller, Ella Joy Molyneux, Violet Marie Morano, Ava Marie Morelli, Kiersten Nicole Moyer, Jamieson Dunphy Murray, Danny Nguyen, Amanda Sue Nyikes, Mackenzie Elizabeth Owens, Emily Grace Padva, Kushal Parekh, Zoe Nadalin Paul, Jack Bruce Pearson, Jovanna Rose Peppelman, Ella Hope Phipps, Kasey Christina Piper, Kerri Elizabeth Piper, Emma Reese Pirollo, Megan Faye Pole, Colin Lewis Post, Joseph Stephen Poust, Olivia Rose Power, Grace Allison An Yi Rabago, Gianna Natalia Ragomo, Dalivette Kelaia Ramirez Vicenty, Denali Sole Ramirez, Angelica Lee Reader, Jadyn Skye Reid, Thomas Peter Reid, Abigael Christen Reilly, Natalie Claire Rhodes, Tyler Jeremy Richardson, Peytan Anne Rimmer, Taryn Maura Ritter, Eric Anthony Rodgers, Morgan Alyssa Roehl, Camryn Mary Romeo, Abigail Amira Rose, Juliette Kennedy Ruch, Jenna Elizabeth Ruggiero, Brayden Philip Ruth, Mario Austin Santos, John Christopher Saveriano, Cameron Curtis Schaubel, Cassandra Jordan Schillo, Teagan Jade Shelly, Madison Ellen Silber, Amber Maria Sims, Nicholas Alexander Splain, Jackson Kenneth Stachel, Jacob David Stash, Courtney Tess Steiner, Olivia Eileen Stolarski, Gregory Joseph Stumpo, Lydia Grace Stutzman, Brielle Paige Tasher, Maya Li Valletta, Hannah Izabella Vasey, Marissa Nichole Vassallo, Kayla Ann Wagner, Cassidy Faith White, Hunter Charles Wolff, Tanner Bryan Wood, Rebecca Grace Yardley, Zachary Warren Yardley, Kaylee Lyn Yeager, Timothy Patrick Yencha, Robert Jude Yochum, Luke Thomas Yoder