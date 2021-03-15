Honor listings for the second quarter at Pennridge High School were released as follows:
Honor Roll
9th grade
Gianna Vincenza Anderson, Catherine Grace Baughman, Allison Elizabeth Bell, Sarah Mellody Bentley, Dalton Joseph Berberich, Kyle Gottfried Bergey, Camryn Elizabeth Berry, Meredith Kiwak Blannett, Timothy Scott Bogle, Andrew Joseph Borek, Chase Michael Boultbee, Gregory Carl Boyd, Katie Mae Buccafuri, Eric James Caprioli, Daniel John Carey, Caoilin Rose Carickhoff, Joseph Uriel Carrasquillo, Emma Mary Casey, Emily Elisabeth Cattie, Sara Nicole Cavallo, Bryn Lucille Constanzer, George Earl Cooper, Thomas John Costa, Kayla Marie Damm, Kaitlyn Ashley Del Sole, Luke James Engler, Chloe Nicole Exner, Ava Jane Fantaskey, Kendall Anne Fink, Madelyn Claire Finney, Alondra Eillen Garcia-Sanchez, Brennan Alexander Geib, Liliana Jane Genatempo, Logan Timothy Good, Kirsche Leigh Gore, Kaiden Urch Horoff, Abigail Marie Huskin, Thomas Russell Joyce, Sherlyn Juarez, Aurora Sky Kapusta, Ava Helene Kiwak, Jack Benjamin Kreider, Benjamin Jackson Labedzki, Payton Reece Leahy, Olivia Rose Linsalata, Magdalyn Grace Lutz, Mary Catherine Lutz, Nathan Daniel Mahoney, Isabella Regina Mason, Julia Talaya Heaven McCluskey, Thomas Michael McGann, Jake Andrew McKay, Cristina Joy Mendoza, Liam Anfield Molyneux, Mason Albert Motz, Sydney Amelia Moyer, Eliza Mae Mucci, Yusra Munshi, Breanna Danae Oertel, Anya Nicole Olson, Julia Alexis Parente, Prit Hitesh Patel, Rudra Vimlesh Patel, Cayden Joshua Reese, Owen Jacob Reim, Blake Joseph Ricci, Sydney Marie Sica, Cooper James States, Krislyn Grace Strohl, Danielle Michelle Tessarvich, Mark Richard Thomas.
10th grade
Aneetta Anna Anil, Taylor Nicole Archibascio, Aidan Joaquin Ayala, Maribeth Jay Baker, Reagan Mary Bauman, Anthony Robert Benamati, Shawn Michael Berchok, Jack Ryan Boor, Joshua Kyle Borie, Naima Zaire Brown, Gianna Lia Cancel, Katelyn Ann Cuthbert, Victoria Lea Davis, Owen Lewis Dewitt, Ryley Paige Elia, Brennan Scott Fisher, Jared Glenn Fisher, Conor Patrick Flynn, Mariah Grace Foote, Vyvyanna Alexandra Garcia Dasilva, Sophia Marie Gokool, Carys Mykayla Ann Goron, Caitlin Maureen Hart, Grace Elizabeth Helbling, Sullivan David Heying, Tiana Alyse High, Allison Rose Hoath, Allison Paige Iacovella, Kiara Alexia Isabella, Cameron Scott Jensen, Camryn Leigh Kampe, Virginia Deborah Kling, Lauren Nicole Kuhn, Taylor Renee Landis-Bogle, Carter James Larson, Alma Coral Lector-Reyes, Mayce Anne Lee, Holland Nicollette Levin, Jessica Anne Levush, Liam Craig Lloyd, Kaden Christopher Mangin, James Denis Martin, Shane John-Thomas Moore, Olivia Danielle Moscariello, Alexis Sky Moyer, Gianna Marie Nagel, Chloe Eloise Nakhjavan, Garrett James Navitsky, Clara Marie Erika Obernesser, Armand Omurzakov, Daniel Joseph Oprindick, Gavin Michael Orsino, Connor Joseph Palumbo, Andrew Todd Parlee, Zoey Joy Pennie, Ty James Porter, Morgan Taylor Ratcliffe, Bryson C Reid, Jessica Elizabeth Remphrey, Haley Lorelle Rice, Evan Matthew Rosensteel, Grace Alise Rosica, Joseph Louis Santora, Julia Rose Shanks, Daniel Joseph Simkanin, Benjamin Leatherman Souder, Emily Theresa Strom, Devin Ngoc Tran, Sophia Angelina Vanderbas, Brandon Andrew Vassallo, Annika Verma, Jonathan Tuan Sang Vo, Makayla Marie Walker, Rachael Anne Warner, Kaden James Wynne, Michael Alexander Yencha, Mckenzie Ava Zikul.
11th grade
Olivia Ji Hyun Ahn, Sana Ahuja, Grace Katherine Allen, Jared Thomas Aller, Laura Anne Aufschlag, Sarah Elizabeth Begley, Hannah Nanise Benson, Bailey Barrett Bishop, Ryan Scott Bogle, Bryana Noel Burke, Jahmir Isaiah Cotton, Federico James Daquino, Ryan Joseph Dehaven, Kate Morgan Dougherty, Lee Joseph Elliott, Maxwell James Fernandez, Alivia Leigh Foster, Carly Elizabeth Garis, Conner Vincent Geisler, Adriana Mila Gonsalves, Justin Ryan Grant, Harrison Nicholas Haeflein, Landon Riley Herbst, Halie Christine Hitchon, Lillianna Joy Huckerby, Sarah Taylor Kascsak, Paige Elise Kolodziejski, Kristen Elizabeth Kuebler, Shawn Alexander Kypreos, Jordan Addison Laird, Isabella Taylor Leopold, Christopher Joseph Maguire, Joshua Timothy Martinez, Shane Patrick McCloskey, Lily Mae McDowell, Caroline Montgomery, Taylor Lashay Katelyn Moore, Mary Nyambura Muiruri, Edward Richard Oprindick, Kayla Marie Palumbo, Cole Griffin Pepper, Freja Paasch Petersen, Alexander David Pingue, Robert Gregory Pliszka, Stephen Lee Reutlinger, Zachary Wayne Riley, Nicholas Vincent Rosica, Lauren Hope Rush, Gwendolyn Schwartz, Connor John Smith, Miabella Sabine Smith, Taylor Morgan Sturges, Paige Madison Swartley, Sophia Elizabeth Tamburri, Ashley May Turton, Joshua Nicholas Vitali, Brooke Marie Weiss, Amanda Rose West, Nicholas Alexander Williams, Madeline Ann Wilson, Julia Paige Winkworth, Noah David Wolf.
12th grade
Isabella Catarina Angello, Matthew Charles Awgul, Samantha Nicole Brauer, Madison Autumn Brown, Christian Alan Browning, Gabrielle Marie Buccafuri, Sara Michelle Casey, Aiden Lee Chrysczanavicz, Rebecca Lee Clark, Aidan Carson Cullinan, Delaney Erin Denton, Jacey Elizabeth Devine, Wayne Andrew Evans, Christian Michael Fabey, Emily Elizabeth Franks, Amanda Joy Garges, Amanda Ruopeng Gravatt, Matthew Thomas Grindle, Kendall Renee Gustovich, Claudia Sophia Jalosinski, Hannah Y Kim, Mallory Grace Kratz, Caleb Andrew Lawrence, Jack Ryan Lenox, Nathan Scott Manuola, Ava Diane McGee, Connor Korlon Meyer, Colin Joseph Monahan, Sarah Jane Morris, Isabella Rose Musgrove, Ashley Grisnalda Nunez-Gomez, Jordyn Amber O’Brien, Emma Owen, Robert William Pena, Frederik Paasch Petersen, Joseph Francis Piancastelli, Denali Sole Ramirez, Taryn Grace Reigle, Sean Michael Renz, Gavin Paul Richards, Harrison Clark Russell, Chanelle Monica Shoemake, Zane Stasys Snyder, Jacob William Stranix, Chase Jackson Stresen-Reuter, Jacob Dennis Swartley, Lucia Elaina Szpanka, Elijah Jacob Tscheschlog, David Alejandro Wallace, Devon Marie Wetzel, Ryan Christopher Wilson, Brianna M. Yothers.
High Honors
9th grade
Chelsea Grace Alderfer, Emma Ray Allen, Kylie Lynn Andersen, Brady Kirk Andrews, An Victoria Armstrong, Jacob Luis Arteaga, Izabela Nicole Baldovin, William Tyler Bedford, David Louis Biehl, Shelby Lee Borrajo, Jack Doyle Branchfield, Molly Amelia Bross, Dominic Paul Brown, Timothy Sean Chiappetta, Cole Joseph Coffin, Sophie Aniela Craig, Christian Michael Cullen, Thi Ngoc Huong Dang, Payton Avery Dehaven, Ryan James Dougherty, Nicholas Xavier Erney, Marissa Alexandria Escarcega, Sheila Dawn Evans, Patrick Robert Fannon, Grace Anne Farrell, Ryan Gregory Force, Jaiden Jacqueline Frantz, Jenna Ann Gagliardi, Mia Domenica Gambino, Gabriela Grano-Zamudio, Bradley Aaron Seong-Hun Gunn, Joseph Ryan Hamburger, Kylee Faith Hangey, Morgan Leigh Hartzman, Samuel Nicholas Hoffman, Connor James Holberg, Dylan Richardson Horton, Karissa Skye Hufnagle, Kelsey Nicole Hunsberger, Tyler Jacob Johnson, Nicholas William Katits, Ogena Ashraf Kerelles, Eleana Mi Sae Kim, Mason James Klauder, Khaya Marie Kudzal, Caitlyn Gabrielle Kypreos, Cienna Nicole Lacey, Aaron Andrew Ladd, Jackson Evans Laird, Lucy Addison Lange, Eleanor Alexandra Lebold, Allyson Beverly Lomax, Dana Paige Lynch, Mia Rose Maialetti, Asher Andrew Martin, Teagan Rose McCalley, Avery Elizabeth Miller, Remi Ashlyn Morgan, Mitchell Ross Mothersbaugh, Scott Alexander Mueller, Quentin Chase-Nixon Muhlig, Madalynne Annette Nace, Darby Shae Nichols, Gianni Robert Orlando, Carson James Pirollo, Tyler Anthony Pollock, Jean Pierre Reyes, Allyson Jane Ricciardi, Ryan James Ritter, Jesse Donald Rose, Sawyer Grant Russell, Rexella Nana Yaa Sam, Robert Walter Silber, Emily Jean Smith, Ethan Harvey Smith, Chase Matthew Spengler, Jacob Riley Stemler, Avery Joy Stewart, Isabella Susko, Sage Caleb Levine Szumski, Nicholas Felice Tamburri, Troy Matthew Thanel, Erik David Unterberger, Alexander Matthew Wimmer, Anna Maria Yates.
10th grade
Kevin Richard Ackerman, Alexander Nikolas Aranguren, Alexa Taylor Bailey, Ryann Elizabeth Bennett, Hayley Elizabeth Borneman, Lucas Andrew Bosnick, Riley Elizabeth Brady, Kaetlyn Elizabeth Bridgman, Ryan Jeffrey Buesing, Ryan David Burger, Benjamin Taylor Carnes, Douglas John Cesmegi, Logan Joseph Chernikovich, Charles Edward Clontz, Avery Shay Drumbore, Sierra Eve Evans, Meghan Elizabeth Farr, Ryan Edward Firmstone, Chase Aiden Fisher, Kate Margaret Flagler, Madeline Louise Forbes, Madeline Faye Foster, Aundrea Kate Frederick, Kailee Elizabeth Grande, Joshua David Gunning, Matthew Robert Gunning, Aubrey Nicole Hager, Andrew Roy Handfinger, Bennett Christian Hansbarger, Luke William Hanusey, Ryan Wayne Hass, Maggie Ella Hayes, Laura Ann Johnson, Ashleigh Nicole Kenworthy, Zachary Andrew Klepeiss, Nicholas Robert Kraus, Danna Paola Laboy Vazquez, Joshua Robert Lackner, Frank Reid Lechowicz, Marissa Michele Lerro, Paige Danielle Lipp, Samantha Lynn Lipp, Justin Connor Lizana, Sophia Amil Lowery, Brianna Ashley MacBride, Maia Resende Machado, Kaitlyn Anne McBride, Patrick Scott Mill, Lia Nicole Mott, Amanda Kathryn Munley, Hope Kendra Nevalls, Joslyn Priscilla-Ruth Noel, Hannah Marie Oaten, Abigail Yamilet Ortega, Anna Michelle Osborne, Sabrina Astrid O’Shea, Maya Maria Ostasz, Adriana Marie Paci, Rachel Eve Patterson, Ronan Tadhg Petrosky, Alexandra Lauren Piotrowski, Elizabeth Katherine Ratcliffe, Robin Mary Reid, Lillian Hope Reilly, Theresa Elizabeth Rizzo, Emily Grace Sabella, Lauren Marie Saks, Dominic Gabriel Santos, Jacob Christopher Selb, Liam Patrick Smith, Lance Robert Streuber, Anna Louise Teliska, Gavin Michael Tirjan, Elizabeth Ashlynn Towsey, Melissa Ann Tuttle, Joshua Alex Vaneman, Sophia Eleanor Vare, Raegan Lin Vesey, Dax Elias Walker, Kyle Matthew West, Tyler Thomas Wetzel, Colin Brennan White, Emily Corrine Winton, Martha Tsegai Woldegebriel, Trevor Anthony Ziga.
11th grade
Michael Joseph Aichele, Allison Faith Ashby, Lacey Bachart-Soete, Lavinia Marie Baldovin, Matthew Cole Bauder, Neha Bhardwaj, Olivia Shaniah Bozarth, Avery Bryn Burkett, Lindsey Dale Campagna, Emmett Matthew Carey, Santiago Yahir Chona, Samuel Alec Dadio, Gianna Nicole Derro, Faith Elizabeth Dinsmore, Alyssa Marie Dodsworth, Madeline Shea Edinger, Zachary Cameron Fajge, Simon John Farrell, Hunter Brennan Feybusch, Joseph Alexander Gant, Olivia Nicole Hangey, Riley Antoinette Hepler, Rebecca Rene Holzerman, Joseph Arron James Hutchinson, Anna Louise James, Matthew Graham Jones, Elias Jin Sae Kim, Jesse Bryce Kitabjian, Lauren Elyse Knapp, Hayden Dominic Komasz, Madison Anne Kreider, Aidan Scott Kuhns, Erin Alyssa Leight, Kacie Louise Leight, Moriah Joy Isabel Lewis, John Edward Lowery, Zachariah Joseph Lukas, Chloe Louise Maialetti, Summer Bryn McLean, Ashley Nicole McMillan, Devin Grace McOwen, Kailey Alexis Morgan, Zahirah Karinah Myers, Holly Ann Pantalone, Tyler James Parry, Antonio James Pena, Aubrie Margaret Rawlings, Kaitlyn Elizabeth Robinson, Victoria Evelyn Ruth, Kenneth Scott Schrope, Ryan Logan Schuler, Karan Mrunal Shah, Annabelle Vidya Sharp, Naomi Skye Shepherd, James Nicholas Stengel, Catelyn Kimberly Thrush, Emily Rosemary Toland, Hannah Abigail Trautner, Devin Henry Tulanowski, Lauren Ashley Unterberger, Evan Andrew Veres, Emily Vo, Nathanael Joseph Walker, Roberto Luis Wallace.
12th grade
Alyssa Alosi, Cole Lee Bell, Corinne Anna Berger, Isabelle Josephine Bratina, Alejandra Bruno, Sarah Elizabeth Caselli, Anthony Joseph Catania, Brandon Patrick Chambers, Lindsey Hope Chapman, Mariah Marie Chatman, Robert Gordon Croyle, Emily Julianna Dege, Hannah Ashley Densmore, John Clayton Derstine, Nicholas Van Destefano, Isabella Dimario, Lauren Elizabeth Dominguez, Maggie Grace Deying Dunlap, Stanley Benjamin Dworak, Ashley Madison Ea, Julio David Escobar Mendoza, Eric Espinal, Eric Nolan Foster, Amanda Kate Fravel, Christopher Russ Frederick, Scott Daniel Frederick, Elizabeth Sierra Gangi, Angelina Grace Gentry, Alexis Emmaline Gilbert, Patrick Floyd Glibowski, Terence Daniel Grenda, Owen Trevor Gunn, Elizabeth Kyla Handfinger, Shane Tucker Hartzell, Halley Jade Heeney, Mackenzie Noel Herbst, Nicole Abigail Heyer, Madison Sara Hobbs, Mackenzie Alexa Johnson, Joseph William Kacerik, Hannah Rose Kaufman, Erin Catherine Keefe, Austin J Klauder, Dylan Michael Kratz, Thy Bao Lam, Harrison Sage Levin, Carly Elizabeth Levy, Ava Cherie Lewis, Samuel Kristian Lewis, Connor McLaughlin Lloyd, Maya Maria Lomax, Aubrey Michele Maher, Scott Edward Mancinelli, Sydney Jean Mastropaolo, Lauren Nicole Mauer, Taylor Marie Maynard, Jennifer Ann McCarthy, Quinn Ainella McDermott, Landon Walter McIntyre, Jaedon Alexander Meek, Chad Joseph Mitura, Ella Joy Molyneux, Violet Marie Morano, Colin George Morris, Benjamin Jacob Moser, Mackenzie Elizabeth Owens, Olivia Grace Padfield, Colin Lewis Post, Angelica Lee Reader, Jadyn Skye Reid, Natalie Claire Rhodes, Tyler Jeremy Richardson, Hannah Grace Sayre, Ethan Matthew Schmon, Teagan Jade Shelly, Jacob David Stash, Courtney Tess Steiner, Logan Harris Stranix, Brielle Paige Tasher, Paige Marie Vasquez, Logan Charles Wyllie, Luke Thomas Yoder, Joshua Samuel Zelnick.
Distinguished Honor Roll
9th grade
Brooke AnnaMarie Alexander, Carleigh Catherine Aller, Luca Albert Angello, Victoria Stasia Angelo, Matthew Scott Atchley, Daryana Atroshyna, Jacob Irving Barbadoro, Jacob Donald Baringer, Antonia Elizabeth G Barley, Jude Anthony Barley, Alexander Karl Blount, Sierra Anne Boyle, Liam Patrick Brennan, Kyle Wayne Buehler, Lindsey Jane Campione, Thomas Anthony Cano-Piszel, Hannah Elizabeth Capo, Olivia Renee Cassels, Michaela Rose Cavallo, Sarah Lynn Ceschan, Shawn Lawrence Chew, Kathryn Elizabeth Cozza, Anna Claire Croyle, Riley Michael Cullen, Zachary Thomas Curran, Amanda Grace Detweiler, Adrianna Marie DiDonato, Natalie Ann Duminiak, Ava Grace Dunbar, Patrick Michael Edinger, Madelynn Anna Evers, Kylie Noelle Fabey, Frank Michael Fanelli, Jordan Trubenbach Feder, Brady Edward Fish, Michael John Frentzen, Elizabeth Jensen Frisch, Christian Jacob Gallucci, Jessica Riley Gant, Marcella Rae Giordano, Olivia Nicole Grenda, Avery Brianna Grosse, Owen Michael Gruver, Dean Friedrich Gunning, Megan Loretta Gustovich, Raena Ann Hall, Margaret Elizabeth Hamburg, Keira Elizabeth Horensky, Emma Elizabeth Howell, William Jack Howley, Brady James Hudgins, Lexy Camden Hulse, Evan Reid Jalosinski, Michael Hunter Janeczko, Daniel Richard Jerdan, Grayson John Kerzmann, Meghan Elizabeth Kessler, Keira Elise Klingaman, Matthew Douglas Kriney, Samuel Burl Kuhns, Maura Paige Kulp, David Michael Le, Maria Lera-Lozano, Casey Skye Malone, Sean William Mancinelli, Margaux Katherine Maxwell, Shaymus Michael McBride, Braelyn Elizabeth Mills, Delaney Faith Minko, Isabel Marie Mistretta, Ryan Francis Mitura, Justin Douglas Moyer, Ava Sophia Mumbauer, Sophia Elizabeth Munoz, Sadie Grace Myers, Sierra Jayne Nathan, Sara Susan Noll, Kristina Michelle Novak, Angelika Sylvia Pacholarz, Natalie Elise Pappas, Raina P Patel, Robert Paul Pavlek, Lia Peralta Joa, Devon James Petroski, Yvan Do Phan, Brooke Ann Picciotti, Anthony Joseph Pliszka, Hudson Samuel Poe, Jack Samuel Walter Pollock, Kendall Reese Posey, Devon Taylor Prudish, Chase Ryan Rabinowitz, Julia Grace Reavy, Avery Lynn Rhodes, Nicole Isabella Rindone, Alexandra Noel Roehl, Marissa Brooke Rogers, Ethan Daniel Rosenfeld, Keira Charlotte Ruch, Anna Catherine Salvatori, Krissh Satam, Joseph Steven Saveriano, Nicholas Tuan Sawicki, Derek Michael Shipman, Rebecca Taylor Silber, Stella Valentina Siokos, Jared Logan Smith, Tyler James Smith, Elanor Jill Sneed, Catherine Elizabeth Stritzl, Benjamin Steven Swartley, Daniel Joseph Tripoli, Sophia Beatrice Trumbower, Kate Evelyn Unzicker, Camilla Mei Valletta, Ava Mari Vesey, Jacqueline Lois Wagner, Rakin Ams Zaman, Benjamin Orlando Zuleta.
10th grade
Nasser Ali Abdi, Grace Ahn, Erin Elizabeth Bahry, Caroline Margaret Bailey, Dylan Lucas Bariexca, Dakota Wren Borneman Murtha, Kaitlynne Maria Love Burke, Zachary Ryan Calderone, Matthew Raymond Campione, Lauren Sophia Card, Taylor Grace Card, Grant Everett Castrianni, Riley Lynn Chodoroff, Sara Lynn Cipressi, Chase Evan Collier, Thomas Glenn Cramer, Olivia Lanier Crognale, Aidan Jeffrey Crozier, Pietro Derro, Kylie Vaughn Destefano, Sydney Lottie Detweiler, Cate Maria Didenko, Alesandra Samantha DiMario, Yesenia Erazo-Tequianes, Grace Theresa Exler, Mikaela Rose Fabey, Henry Patrick Fitzgerald, Evelyn Kathleen Froehlich, Adilyn Noelle Garges, Abigail Brueckner Glaize, Zachary Hunter Gobrecht, Shaan Jitesh Gohel, Lauren Caroline Gunning, Faith Anne Harden, Isaac Nicholas Hartzell, Gianna Marie Healy, Rachel Marie Hearn, Kylea Marie Hegen, Davis Anne Herrmann, Jared Andrew Hess, Shawna Brooke Hinkle, Connor Ethan Hunter, Cameren Lyn Hurrell, Avani Prasad Kallur, Emre Cemil Kaymak, Riley Grace Keller, Deven Alexander Kempe, Grace Powell King, Makenzi Destini Koch, Madeline Grace Kuhns, Kaden Dongmin Kwon, Lauren Elizabeth Lee, Samantha Rene Linck, Andrew John Magovern, Zarah Faizal Malik, Ethan Gregory Maltby, Sydney Zaira Mayfield, Corissa Paige McDonald, Thomas James McKinney, Peyton Marie Meenan, Amanda Leigh Moulton, Lauren Grace Moylan, Emily Elizabeth Myers, Samia Najim, Bryanna Lynn Nase, Jonna Lynn Nielsen, Kaitlyn Alyssa Novak, Dylan Patrick O’Donnell, Ava Emma-Lynn Oliphant, Hitarth Bharatkumar Padhiyar, Hadley May Polson, Caleb Barrett Powell, Ava Hailey Pultorak, Nicola Jane Reid, Ava Diane Ricca, Nora Lynn Ritting, Elena Madelyn Ronemus, Zoe Ellen Sabol, Elizabeth Brady Scavuzzo, Axl Leif Sheehan, Taryn Rose Shine, Kira Shah Shukla, Kaitlyn Marie Smith, Crystal Anne Soliman, Alexa Kimberly Stachel, Akela Lillian Swartley, Brian Michael Thomson, Jessica Kristine Toth, Kerrick Truong, Shane Alexander Velez, Emma Grace Weise, Isabella Rose White, Danielle Marie Williams, Sydney Catherine Williams, Parker Donavon Wood, Kaitlyn Elizabeth Yoder, Nicholas Christopher Zoto.
11th grade
Sarah Ann Anthony, Luke Thomas Bailey, Anisha Kishor Bhatt, Anoushka Anand Bhatt, Sophia Noelle Birnbaum, Kraig James Blake, Zoe Caroline Boone, Allison Amanda Bridgwater, Claire Jean Bucher, Kaitlyn Elaine Bumpers, Justin Alexander Burger, Lily Grace Cecere, John William Coddington, Ava June Conolly, Meghan Elizabeth Cunningham, Jude Francis Dagostino, Alexa Christina Darragh, Gabe Andrew Daubert, Andrew Marc David, Emily Paige Detwiler, Odinakachukwu Lotana Dibor, Daniel Emmet Fish, Ashley Lynn Fulmer, Emily Faith Getejanc, Patrick Albert Grate, Hayley Elizabeth Gurysh, Gavin Michael Healy, Anna Marie Hensler, Kate Elizabeth Hockman, Ryan Grace Hodder, Emily Jani Jo, Kaitlyn Ann Jurney, Sarah Michelle Keagy, Sophia Anne Keddie, Casey Sandra Keller, Gabriel Christian Kerzmann, Morgan Danielle Ketcham, Julie Moon Kim, Emily Grace Kriney, Jayne Shannon Lafty, Hannah May Laincz, Olivia Eleanor Lambert, Rebecca Saleen Leeds, Haley Anna Levy, Jacob Ryan Lizak, Amelia Kate Loughery, Danae Lois Luecke, Leah Shay Malone, Caleb Thompson Mandia, Ryan David Martin, Thomas Clifford Martin, Josephina Maria Mason, Lillian Grace Maxwell, Lily McComsey, Justin Matthew McCormick, Kaili Ann McGuckin, Taryn Yi McHugh, William Michael McLaughlin, Marie Regine Menegaux, Andrew John Minko, Hannah Elizabeth Moran, Amy Rose Mullen, Jessica Claire Mutchnick, Sarah Jaclyn Mutchnick, Dylan Kyle Najarian, Justin William Nichols, Abigail Grace Norquay, Ryan Thomas Otto, Benjamin Michael Peacock, Ryann Elizabeth Pinter, Nicholas Andrew Plezia, Emma Louise Pyne, Devon Joseph Queenan, Darien Michael Rajan, Liam Hunter Rawling, Joseph Steven Rindone, Alex Michael Ronemus, Austin Joseph Rosypal, Cassandra Marie Rudolph, Anton Mykhaylovich Ryvkin, Allison Nicole Saalfrank, Sathvik Varma Sagi, Cooper Michael Saks, Zachary Evan Santai, Jake Morris Saville, Ryan Paul Saville, Brady Joseph Schneider, Lauren Taylor Scott, Jessica Grace Sherer, Matthew Dean Shuck, Brendan Eugene Shwak, Arushi Singh, Nicholas Allen Smith, Shreya Paresh Soni, Tyler Efrain Soto, Benjamin Tyler Steinman, Clayton Mackey Stephens, Benjamin Ryan Sucheski, Heidi Nicole Swartley, Alexia Michelle Tate, Shreya Tripathi, Erik Alexander Ulmer, Ava Gwendolyn Unzicker, Nicole Elizabeth Walters, Alyssa Rose Weisberg, Kayla Rose Weise, Brynn Morgan Wenger, Rachel Giordano Wilson, Michael Ronald Woodruff, Eric Walden Woosley, Brielle Christine Yencha, Gabriel William Yochum, Zarin Amina Zaman.
12th grade
Raina Leigh Adelman, Alexa Rose Allelunas, Skyler Stephen Ammon, Emily Joanne Amsden, Alyssa Leilani Anderson, Madison Rae Angelo, Kayla Elizabeth Archibascio, Julian Michael Arteaga, Lauren Mary Atchley, Amanda Kirsten Baranowski, Gavin James Baranowski, Brendan Robert Bauer, Melissa Nicole Beans, Christian Ryan Beck, Anya Katerina Benedict, Rudra Sachin Bengali, Matthew Jack Biehl, William Harrison Birney, Emily Grace Bolger, Jasmine Krystal Borie, Maya Isabel Borrowman, Rileigh Anne Bowen, Shakera Trenae Broaddus, Kathryn Barbara Brodeur, Madelynne Bross, Danielle Elizabeth Brouse, Noah Matthew Buehler, Gavin Peter Buiting, Stella Jean Bultje, Grace Shirley Ceschan, Gabriela De Souza Chavez, Nicolas Ilario Chellew, Madison Rae Coffey, Sarah Elizabeth Colalillo, Ryan Matthew Cook, Isabella Michelle Cooper, Jennifer Dawn Cranford, Anna Marie Dant, Samantha Nicole Darrell, Lindsey Ryan Dehaven, Alexis Sophia Dinsmore, Matthew Joseph Dubyk, Mackenzie Charlize Erhardt, Alexander Douglas Fulp, Sarah Rose Gagliardi, Taylor Rulin Gasiewski, Hannah Denae Geib, James Edward Geiger, Matthew Paul Genatempo, Madelyn Eve Gerth, Sydney Eileen Geyer, Mya Nicole Giordano, Shaniya Jitesh Gohel, Angela Nicole Gonsalves, Ava Samantha Lee Goodman, Ashley Marie Gordon, Allison Elizabeth Gorton, Stephanie Grace Gredone, Timothy Joseph Grindle, Jordan Olivia Groeber, Matthew Steven Grosella, Shea Joseph Grourke, Delaney Claire Gruver, Dalton Wayne Guthrie, Shane Jaxon Hall, Skyler May Handy, Joseph Cadwalader Harkins, Memory Rosz Harrington, Rachael Anne Hass, Kira Marie Heller, James Robert Herrmann, Kevin Joseph Hitch, Madeline Eve Hoffman, Joseph Samuel Hong, Jocelyn Harris Horan, Alexa Marie Horne, Brooklynn Kay Hudgins, Sierra Maddison Hufnagle, Charles Edward Hughes, Abbie Lynn Iannetta, Ryan Harry Iannuzzi, Darby Colwell Johnson, Eli Michael Kantor, Sierra Lynne Kapusta, Tara Lynne Kelly, Hannah Jane Keyser, Sarah Helen Kircher, Jake Thomas Kirkwood, Abigail Melissa Kodidek, Arianna Nicolette Kouakou, Meredith Paige Kratz, Natalie Anna Kucza, Gavin Paul Kuebler, Dylan George Vallayil Kurian, Justin Thomas Lamphere, Madeline Ainsley Lange, Morgan Elizabeth Leo, Grace Frances Levy, Wendy Li, Zachary Charles Lincoln, Kevin Oliver Link, Kayla Lynn Lloyd, Megan Elizabeth Lokuta, Travis Scott Loveless, Olivia Grace Lowery, Richard Alexander Lunoe, Megan Kimberly Lysek-Hagy, Morgan Lynn Maloney, Payton Jayne Mann, Gregory Artini Masters, Tori Beth Mayfield, Samantha Marie McBride, Tyler Stone McCluskey, Aidan Patrick McGinnis, Katlyn Ryana McGowan, Rylee Elizabeth McIntyre, Nathan David McMahon, Abigail Rose McNavage, Savannah Kathleen Metzger, Emily Ming Xin Miller, Ava Marie Morelli, Kiersten Nicole Moyer, Danny Nguyen, Amanda Sue Nyikes, Lily Ann Orser, Emily Grace Padva, Kushal Parekh, Lauren Ashley Peak, Jack Bruce Pearson, Jovanna Rose Peppelman, Ella Hope Phipps, Kasey Christina Piper, Kerri Elizabeth Piper, Emma Reese Pirollo, Megan Faye Pole, Olivia Rose Power, Grace Allison An Yi Rabago, Gianna Natalia Ragomo, Dalivette Kelaia Ramirez Vicenty, Thomas Peter Reid, Abigael Christen Reilly, Blake William Renz, Peytan Anne Rimmer, Taryn Maura Ritter, Eric Anthony Rodgers, Morgan Alyssa Roehl, Camryn Mary Romeo, Abigail Amira Rose, Juliette Kennedy Ruch, Jenna Elizabeth Ruggiero, Brayden Philip Ruth, Mario Austin Santos, John Christopher Saveriano, Cameron Curtis Schaubel, Cassandra Jordan Schillo, Madison Ellen Silber, Amber Maria Sims, Nicholas Alexander Splain, Jackson Kenneth Stachel, Olivia Eileen Stolarski, Joshua Glenn Stoltz, Gregory Joseph Stumpo, Lydia Grace Stutzman, Sarah Nichole Trotter, Maya Li Valletta, Hannah Izabella Vasey, Marissa Nichole Vassallo, Kayla Ann Wagner, William David Wert, Cassidy Faith White, Hunter Charles Wolff, Tanner Bryan Wood, Rebecca Grace Yardley, Zachary Warren Yardley, Kaylee Lyn Yeager, Timothy Patrick Yencha, Robert Jude Yochum.