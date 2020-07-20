4th Quarter Honor Roll:
9th Grade: Destiny Alston, Kristel Abigail Bautista Valle, Lily Baxter, Anthony Benamati, Russell Bohn, Gabrielle Bonhomme, Hayley Borneman, Lucas Bosnick, Isabella Chelton, Aidan Collins, Daniel Cosgrove, Vincent Dam, Logan Domurad, Avery Drumbore, David Ferry, Landon Fetter, Dane Fitchett, Anna Francis, Aundrea Frederick, Eric Freuler, Kameko Gallagher, Gabriel Gerhart, Joshua Gochin, Alan Gordon, Emma Graham, Braeden Gramlich, Shane Groff, Matthew Gunning, Nathan Gushue, Madison Hapak, Theodore Harrington, Caitlin Hart, Taiani Higa, Tiana High, Camryn Kampe, Natalie Kerrigan, Chelsea King, Virginia Kling, Benjamin Kuebler, Joshua Lackner, Carter Larson, Mayce Lee, Nathaniel Lodwig, Brianna MacBride, Eve Martin, James Martin, Ryder Martinelli, Luke Mastrogiovanni, Ashton McCloskey, Charlotte McGinley, Nathan Morris, Payton Muth, Hannah Oaten, Allison Omara, Daniel Oprindick, James Pakenas, Zoey Pennie, Olivia Poole, Ty Porter, Gracie Postorino, Elizabeth Ratcliffe, Angelica Remy, Evan Rosensteel, Tyler Sabol, Caroline Schmon, Jeffrey Seiler, John Sherer, Gavin Sprangers, Ryan Stauffer, Elizabeth Towsey, Jonathan Vo, Sarah Walker, Anastasia Wasserman, Makennah Weidman.
10th Grade: Michael Aichele, Bryce Binder, Bailey Bishop, Kraig Blake, Ryan Bogle, Bryana Burke, Alayna Caprioli, Carli Colfer, Jahmir Cotton, Federico Daquino, Cecile Dickey, Katelyn Dusza, Lee Elliott, Cameron Feybusch, Logan Fort, Nikolas Frank, John Gugumuck, Olivia Hangey, Kayla Harris, Daniel Herbert, Isaac Hollahan, Joseph Hutchinson, Jenna Istvanik, Matthew Jones, Sarah Kascsak, Quinn Keller, Paige Ketterer, Olivia Leatherman, Sierra Leiva, Aubrey Long, Nathaniel Lutz, Shane McCloskey, Jayden Mowbray, Emily Natitus, Joey Needham, Prince Nicholson, Tristan Onfrillo, Edward Oprindick, Colette Paterson, Emma Pecharo, Antonio Pena, Freja Petersen, Ryan Pico, Isabella Polachek, Nicholas Poole, Nickolas Reiss, Lauren Rush, Joseph Santarelli, John Schreiner, Kenneth Schrope, Sierra Shaeffer, Colin Shaw, Nicolas Sherm, Matthew Shuck, Ryan Sicinski, Steven Silva, Mia Smith, Madison Snyder, Tyler Soto, Vanessa Spano, Sophia Tamburri, Connor Tormey, David White, Dean Wilson, Madeline Wilson, Noah Wolf, Reese Wolfgang, Emily Yaglinski.
11th Grade: Fedjona Alibehaj, Zachary Balbi, Matthew Biehl, Patrick Brady, Chloie Brion, Madison Brown, Alejandra Bruno, Scott Bull, Anna Dant, Emily Dege, Jacey Devine, Louis Dickey, Christopher Fanelli, Amanda Fravel, Angela Gonsalves, Matthew Grindle, Owen Gunn, Halley Heeney, Jefferson Hernandez Contreras, Kevin Hitch, Zachary Jacobson, Jake Karte, Hannah Kaufman, Kevin Kershaw, Jake Kirkwood, Samantha Kiwak, Katherine Kling, Gavin Kuebler, Andrew Long, Marta Lopez Iglesias, Cady McKean, Madisyn Miracle-Jurin, Bryce Muller, Grace Myers, Danny Nguyen, Kevin Nicholson, Emma Owen, Joseph Piancastelli, Julia Post, Elizabeth Ramos, Jeffrey Ramos, Kiersten Rauch, Adriana Samuels, John Sarro, Benjamin Scary, Tristan Schultz, Hailey Scott, Ethan Smith, Kole Sonsteby, Blake Stewart, Paul Usaraga, Paige Vasquez, Travis Washington, Zoe Welch, Emma Welsh.
12th Grade: Dylan Artau-Young, Xander Beck, Hannah Brunell, Yesenia Canales Avelar, Halle Casper, Thomas Cassel, Mariah Chatman, Jack Demarco, Katherine Deyesso, Jason Exner, Travis Fazio, Oscar Flores-Palestino, Timothy Flynn, Travis Geisler, Ava Gendek, Estefany Hernandez, Lauren Hess, Quinn Johnson, Zachary Keagy, Elias Kenworthy, Lauren Kleckner, Kaylee Larue, Ewan Malcolm, Madison Maloney, Makenzie Mangin, Damen Marlin, Kalayah Mccartney, Victoria Moscariello, Joseph Mossbrook, Declan Mullen, Tyler Myers, Dillan Natitus, Luke Ohrberg, Isabella Poole, Jeremy Rising, Matthew Sessa, Jocelyn Singer, Samantha Stewart, Austin Swartley, Heather Tuttle, Thomas Vasquez, Kali Veltri, Dezirae Washington, Emma White, Rebecca Wolf, Jillian Woods
High Honor Roll:
9th Grade: Quinn Annan, Taylor Archibascio, Rachel Aughe, Shawn Berchok, Mallory Blannett, Jack Boor, Riley Brady, Conor Bratchford, Hunter Burdick, Ryan Burger, Benjamin Carnes, Douglas Cesmegi, Logan Chernikovich, Lux Concannon, Nathan Connor, Wyatt Dalbey, Nicholas Deleo, Giovanna Depaula, Owen Dewitt, Christopher Dimmick, Grace Donovan, Charlotte Dworak, Alexandra Edlin, Grace Exler, Mariah Foote, Madeline Forbes, Sage Foster, Logan Fuhs, Christopher Ganley, Adilyn Garges, Sophia Gatmaitan, Aiden George, Joshua Gunning, Sullivan Heying, Natalie Hulshizer, Madison Hummel, Kiara Isabella, Cameron Jensen, Laura Johnson, Gavin Jones, Zachary Klepeiss, Madeline Kuhns, Christopher Leary, Alma Lector-Reyes, Nicholas Leight, Holland Levin, Gwenyth Lilley, Samantha Lipp, Andrew Lizak, Anastasia Masters, Grace Maurer, Alexis Mcgurl, Keara Mckean, Wesley Montgomery, Lia Mott, Alexis Moyer, Emily Myers, Chloe Nakhjavan, Hope Nevalls, Logan Nolen, Gavin Orsino, Maya Ostasz, Andrew Parlee, Bryson Reid, Robin Reid, Tyler Santai, Dominic Santos, Elianna Sarro, Jacob Selb, Julia Shanks, Axl Sheehan, Megan Smith, Lance Streuber, Emily Strom, John Sullivan, Raegan Vesey, Benjamin Wagner, Kelsie Walker, Khiree Warrick, Colin White, Evan Wilcox, Martha Woldegebriel, Kaden Wynne, Devin Youtz, Abigail Zischang.
10th Grade: Jared Aller, Ashley Ambolino, Logan Arnold, Laura Aufschlag, Ashley Augustin, Luke Austermehle, Michael Babe, Lacey Bachart-Soete, Kieran Banks, Hannah Benson, Olivia Bozarth, Avery Burkett, Daniel Campbell, Jaslen Chanthakoune, Kaitlyn Chun, Riley Craig, Sean Curry, Jude Dagostino, Gryphin Dean, Ryan Dehaven, Kristian Deturk, Brooke Detweiler, Zachary Fajge, Adam Fantaskey, Alex Fantaskey, Maxwell Fernandez, Alivia Foster, Joseph Gant, Carly Garis, Brianna Godwin, Adriana Gonsalves, Harrison Haeflein, Halie Hitchon, Lillianna Huckerby, Aiden Jacoby, Anna James, Tyler Johnson, Sophia Keddie, Jesse Kitabjian, Riley Kodidek, Shawn Kypreos, Hannah Laincz, Anthony Lanzi, Aeryk Lehrhaupt, Erin Leight, Luke Lenox, Sean Leonard, Katherine Loughran, Ethan Lutz, Christopher Maguire, Chloe Maialetti, Thomas Martin, Alexander Mathewson, Lily Mcdowell, James Mcgann, Kaili Mcguckin, Summer Mclean, Devin Mcowen, Frank Medl, Zahirah Myers, Ryley Newfield, Justin Nichols, Skyler Nitterour, Elizabeth Padva, Lance Parker, Alexander Pingue, Robert Pliszka, Breanna Polachek, Jocelyn Remick, Stephen Reutlinger, Zachary Riley, Victoria Ruth, Kayli Sassaman, Gwendolyn Schwartz, Maria Silva Calix, James Sinsel, Miabella Smith, Ethan Sommer, Parker Stewart, Jeffrey Stritzl, Hannah Trautner, Devin Tulanowski, Joshua Vitali, Marla Vogt, Nathanael Walker, Nicholas Williams, Elisa Wilson, Natalie Yilanjian, Gabriel Yochum, Melanie Yurchak.
11th Grade: Alyssa Alosi, Paul Altomonte, Kayla Archibascio, Rudra Bengali, Ryan Benscoter, William Birney, Samantha Brauer, Madelynne Bross, Emily Brown, Gabrielle Buccafuri, Sara Casey, Aiden Chrysczanavicz, Rebecca Clark, Madison Coffey, Chloe Coughenour, Alexander Densmore, Maya Dogiel, Lauren Dominguez, Ashley Ea, Eric Espinal, Christian Fabey, Jayson Flamer, Scott Frederick, Samantha Gatmaitan, Brynn Gentile, Angelina Gentry, Sydney Geyer, Liliana Gonzalez, Sarah Grey, Jordan Groeber, Alexander Grove, Kendall Gustovich, Elizabeth Handfinger, Unus Jaffri, Emily Kershaw, Hannah Kim, Zachary King, Caleb Lawrence, Jack Lenox, Connor Lloyd, Vanessa Lobianco, Aliyah Lomax, Maya Lomax, Richard Loughran, Travis Loveless, Megan Lysek-Hagy, Sydney Mastropaolo, Abigail Mcnavage, Jaedon Meek, Sheilyn Mejia-Yuman, Colin Monahan, Isabella Musgrove, Ashley Nunez-Gomez, Grace Obarowski, Jordyn Obrien, Lauren Peak, Julia Plumley, Megan Pole, Colin Post, Taryn Reigle, Gavin Richards, Eric Rodgers, Juliette Ruch, Jenna Ruggiero, Noah Rush, Ethan Ryan, Samantha Sands, Nicholas Splain, Olivia Stolarski, Jacob Stranix, Logan Stranix, Brooke Swartley, Jacob Tarburton, Elijah Tscheschlog, Hannah Vasey, David Wallace, Kevin Walsh, Devon Wetzel, Hunter Wolff, Tanner Wood, Brianna Yothers.
12th Grade: Erin Anglemoyer, Dana Beck, Benjamin Bridgwater, Hailey Buckman, Gabriel Bustos, Jenna Campbell, Sophie Cweiber, Kristin Czumbil, Dajah Dale, Clayton Davey, Elizabeth Detweiler, Madison Diamente, Francesca DiGiovanni, Rachel Dudek, Marcella Ellis, Shay Evans, Ian Fischer, Trent Fisher, Kane Gehringer, Sara Getejanc, Braydon Glass, Hope Glendenning, Lindsay Gordon, Rebecca Gurysh, Noah Hager, Cassidy Hasenmayer, Emma Hawkins, Matthew Hawley, Kayla Hinckle, Zoe Hollahan, Kasper Jelski, Brendan Kabinoff, Anastasia Kidder, Julia Kreider, Evan Lechowicz, Emma Lukens, Carley Mains, Tyler Maloney, Phoebe Mang, Corinn Mart, Victoria Martin, Brett Miller, Elizabeth Newfield, Vincenzo Nuzzolese, Vincent Omara, Jillian Orban, Antonio Orlando, Patrick Ott, Samantha Pantalone, Patrick Patton, Jacob Pestrak, Madison Rawling, Richard Rindone, Emily Rosensteel, Emily Ruddy, Jessica Rymdeika, Gabrielle Sharp, Nolan Snyder, Anna Sztenderowicz, Zachary Vaneman, Joshua Verity, Nadia Yuzwiak, Janet Zheng, Theodore Zielinski.
Distinguished Honor Roll:
9th Grade: Nasser Abdi, Kevin Ackerman, Grace Ahn, Alexander Aranguren, Erin Bahry, Alexa Bailey, Caroline Bailey, Maribeth Baker, Dylan Bariexca, Reagan Bauman, Ryann Bennett, Riley Blore, Dakota Borneman Murtha, Brianna Bradley, Kaetlyn Bridgman, Naima Brown, Jake Buesing, Ryan Buesing, Hoyt Bultje, Kaitlynne Burke, Zachary Calderone, Matthew Campione, Lauren Card, Taylor Card, Grant Castrianni, Riley Chodoroff, Sara Cipressi, Charles Clontz, Julia Colalillo, Chase Collier, Thomas Cramer, Olivia Crognale, Aidan Crozier, Katelyn Cuthbert, Victoria Davis, Pietro Derro, Kylie Destefano, Sydney Detweiler, Cate Didenko, Zoe Dilts, Alesandra Dimario, Madison Doyle, Yesenia Erazo-Tequianes, Sierra Evans, Mikaela Fabey, Meghan Farr, Ryan Firmstone, Chase Fisher, Henry Fitzgerald, Aiden Foor, Madeline Foster, Evelyn Froehlich, Vyvyanna Garcia Dasilva, Ashley Gilton, Abigail Glaize, Zachary Gobrecht, Shaan Gohel, Sophia Gokool, Kailee Grande, Lauren Gunning, Aubrey Hager, Andrew Handfinger, Bennett Hansbarger, Luke Hanusey, Faith Harden, Isaac Hartzell, Ryan Hass, Maggie Hayes, Gianna Healy, Rachel Hearn, Kylea Hegen, Grace Helbling, Davis Herrmann, Jared Hess, Shawna Hinkle, Allison Hoath, Connor Hunter, Cameren Hurrell, Allison Iacovella, Avani Kallur, Emre Kaymak, Riley Keller, Deven Kempe, Ashleigh Kenworthy, Jessica Keogh, Emma King, Grace King, Makenzi Koch, Micah Kratz, Nicholas Kraus, Lauren Kuhn, Kaden Kwon, Taylor Landis-Bogle, Frank Lechowicz, Lauren Lee, Marissa Lerro, Jessica Levush, Samantha Linck, Paige Lipp, Justin Lizana, Liam Lloyd, Sophia Lowery, Maia Machado, Andrew Magovern, Zarah Malik, Ethan Maltby, Chloe Mason, Sydney Mayfield, Kaitlyn McBride, Corissa McDonald, Thomas McKinney, Liam McPhelin, Peyton Meenan, Patrick Mill, Amanda Moulton, Lauren Moylan, Amanda Munley, Alexander Myrick, Samia Najim, Bryanna Nase, Garrett Navitsky, Joslyn Noel, Kaitlyn Novak, Dylan Odonnell, Ava Oliphant, Abigail Ortega, Anna Osborne, Sabrina Oshea, Adriana Paci, Hitarth Padhiyar, Connor Palumbo, Virginia Marree Pangan, Rachel Patterson, Sydney Peoples, Ronan Petrosky, Alexandra Piotrowski, Hadley Polson, Caleb Powell, Ava Pultorak, Nicola Reid, Lillian Reilly, Jessica Remphrey, Ava Ricca, Haley Rice, Nora Ritting, Theresa Rizzo, Elena Ronemus, Maya Rose, Grace Rosica, Jake Rumer, Rim Saban, Zoe Sabol, Lauren Saks, Joseph Santora, Elizabeth Scavuzzo, Taryn Shine, Kira Shukla, Daniel Simkanin, Kaitlyn Smith, Liam Smith, Morgan Smith, Crystal Soliman, Benjamin Souder, Alexa Stachel, Peter Tasich, Anna Teliska, Brian Thomson, Gavin Tirjan, Josephine Tomlinson, Jessica Toth, Kerrick Truong, Melissa Tuttle, Sophia Vanderbas, Joshua Vaneman, Sophia Vare, Brandon Vassallo, Shane Velez, Annika Verma, Dax Walker, Emma Weise, Kyle West, Tyler Wetzel, Isabella White, John Wilding, Danielle Williams, Sydney Williams, Emily Winton, Parker Wood, Joshua Wurz, Michael Yencha, Kaitlyn Yoder, Zoe Ziegenfuss, Trevor Ziga, Nicholas Zoto.
10th Grade: Sana Ahuja, Grace Allen, Sarah Anthony, Allison Ashby, Luke Bailey, Lavinia Baldovin, David Batycki, Matthew Bauder, Sarah Begley, Neha Bhardwaj, Anisha Bhatt, Anoushka Bhatt, Zoe Boone, Allison Bridgwater, Abigail Brown, Claire Bucher, Kaitlyn Bumpers, Justin Burger, Lindsey Campagna, Emmett Carey, Aidan Castro, Daniel Cavallo, Lily Cecere, John Coddington, Ava Conolly, Meghan Cunningham, Samuel Dadio, Alexa Darragh, Gabe Daubert, Andrew David, Riley Denton, Gianna Derro, Jacob Detweiler, Emily Detwiler, Odinakachukwu Dibor, Faith Dinsmore, Alyssa Dodsworth, Kate Dougherty, Madeline Edinger, Simon Farrell, Daniel Fish, Elizabeth Fronstin, Ashley Fulmer, Emily Getejanc, Teague Good, Justin Grant, Patrick Grate, Hayley Gurysh, Victoria Harty, Gavin Healy, Anna Hensler, Riley Hepler, Landon Herbst, Kate Hockman, Ryan Hodder, Benjamin Holzerman, Jacob Holzerman, Rebecca Holzerman, Emily Jo, Kaitlyn Jurney, Sarah Keagy, Casey Keller, Gabriel Kerzmann, Morgan Ketcham, Elias Kim, Julie Kim, Lauren Knapp, Paige Kolodziejski, Hayden Komasz, Madison Kreider, Emily Kriney, Aidan Kuhns, Jayne Lafty, Jordan Laird, Brayden Landherr, Rebecca Leeds, Kacie Leight, Isabella Leopold, Haley Levy, Jacob Lizak, Amelia Loughery, Danae Luecke, Zachariah Lukas, Leah Malone, Caleb Mandia, Ryan Martin, Josephina Mason, Lillian Maxwell, Lily Mccomsey, Justin Mccormick, Taryn Mchugh, William Mclaughlin, Ashley Mcmillan, Marie Menegaux, Kerry Miller, Andrew Minko, Angelo Misnik, Taylor Moore, Hannah Moran, Kailey Morgan, Mary Muiruri, Amy Mullen, Claire Mundell, Alexis Muredda, Jessica Mutchnick, Sarah Mutchnick, Dylan Najarian, Abigail Norquay, Ryan Otto, Kayla Palumbo, Holly Pantalone, Tyler Parry, Benjamin Peacock, Ryann Pinter, Nicholas Plezia, Lea Preston, Emma Pyne, Devon Queenan, Darien Rajan, Liam Rawling, Aubrie Rawlings, Joseph Rindone, Kaitlyn Robinson, Thomas Roell, Alex Ronemus, Nicholas Rosica, Austin Rosypal, Cassandra Rudolph, Anton Ryvkin, Allison Saalfrank, Sathvik Sagi, Cooper Saks, Zachary Santai, Jake Saville, Ryan Saville, Emily Scanlon, Brady Schneider, Ryan Schuler, Lauren Scott, Taryn Scott, Karan Shah, Annabelle Sharp, Naomi Shepherd, Jessica Sherer, Brendan Shwak, Arushi Singh, Danielle Skinner, Connor Smith, Nicholas Smith, Shreya Soni, Julia Spindler, Benjamin Steinman, Clayton Stephens, Benjamin Sucheski, Heidi Swartley, Paige Swartley, Alexia Tate, Catelyn Thrush, Shreya Tripathi, Erik Ulmer, Lauren Unterberger, Ava Unzicker, Evan Veres, Emily Vo, Nicole Walters, Alyssa Weisberg, Kayla Weise, Brooke Weiss, Brynn Wenger, Alexandra Wensel, Rachel Wilson, Julia Winkworth, Michael Woodruff, Brielle Yencha, Zarin Zaman.
11th Grade: Raina Adelman, Alexa Allelunas, Skyler Ammon, Emily Amsden, Alyssa Anderson, Isabella Angello, Madison Angelo, Julian Arteaga, Lauren Atchley, Matthew Awgul, Amanda Baranowski, Gavin Baranowski, Brendan Bauer, Melissa Beans, Christian Beck, Cole Bell, Anya Benedict, Corinne Berger, Alexsandra Boleski, Emily Bolger, Jasmine Borie, Rileigh Bowen, Jack Boyd, Shakera Broaddus, Kathryn Brodeur, Danielle Brouse, Gavin Buiting, Stella Bultje, Adam Cameron, Sarah Caselli, Grace Ceschan, Brandon Chambers, Lindsey Chapman, Nicolas Chellew, Sarah Colalillo, Ryan Cook, Isabella Cooper, Jennifer Cranford, Robert Croyle, Samantha Darrell, Lindsey Dehaven, Hannah Densmore, Delaney Denton, John Derstine, Nicholas Destefano, Isabella Dimario, Alexis Dinsmore, Matthew Dubyk, Maggie Dunlap, Mackenzie Erhardt, Jacob Fagan, Jack Ferguson, Eric Foster, Alexander Fravel, Christopher Frederick, Andrew Freuler, Conrad Frisch, Alexander Fulp, Sarah Gagliardi, Amanda Garges, Taylor Gasiewski, Hannah Geib, James Geiger, Matthew Genatempo, Madelyn Gerth, Alexis Gilbert, Mya Giordano, Shaniya Gohel, Ava Goodman, Sophia Goodson, Ashley Gordon, Allison Gorton, Amanda Gravatt, Stephanie Gredone, Terence Grenda, Timothy Grindle, Matthew Grosella, Shea Grourke, Delaney Gruver, Dalton Guthrie, Shane Hall, Skyler Handy, Joseph Harkins, Memory Harrington, Shane Hartzell, Rachael Hass, Ryan Healy, Kira Heller, Mackenzie Herbst, James Herrmann, Nicole Heyer, Madeline Hoffman, Joseph Hong, Jocelyn Horan, Alexa Horne, Brooklynn Hudgins, Sierra Hufnagle, Charles Hughes, Jenna Hummel, Abbie Iannetta, Ryan Iannuzzi, Alba Iglesias Villarquide, Claudia Jalosinski, Joseph Kacerik, Eli Kantor, Sierra Kapusta, Erin Keefe, Myla Keller, Tara Kelly, Hannah Keyser, Sarah Kircher, Austin Klauder, Emil Klinger, Abigail Kodidek, Arianna Kouakou, Andrew Kramer, Dylan Kratz, Meredith Kratz, Natalie Kucza, Dylan Kurian, Justin Lamphere, Madeline Lange, Morgan Leo, Diego Lera-Lozano, Harrison Levin, Carly Levy, Grace Levy, Ava Lewis, Wendy Li, Zachary Lincoln, Kevin Link, Kayla Lloyd, Megan Lokuta, Olivia Lowery, Richard Lunoe, Aubrey Maher, Scott Mancinelli, Payton Mann, Gregory Masters, Lauren Mauer, Tori Mayfield, Samantha McBride, Jennifer McCarthy, Tyler McCluskey, Quinn McDermott, Aidan McGinnis, Katlyn McGowan, Landon McIntyre, Rylee McIntyre, Nathan McMahon, Savannah Metzger, Ashleigh Mill, Emily Miller, Chad Mitura, Ella Molyneux, Violet Morano, Ava Morelli, Sarah Morris, Kiersten Moyer, Jamieson Murray, Amanda Nyikes, Lily Orser, Olivia Padfield, Emily Padva, Caroline Pappas, Kushal Parekh, Ryan Parry, Om Patel, Jack Pearson, Robert Pena, Jovanna Peppelman, Ella Phipps, Kasey Piper, Kerri Piper, Emma Pirollo, Olivia Power, Grace Rabago, Gianna Ragomo, Dalivette Ramirez Vicenty, Denali Ramirez, Andrew Reice, Jadyn Reid, Thomas Reid, Abigael Reilly, Blake Renz, Natalie Rhodes, Tyler Richardson, Peyton Rimmer, Taryn Ritter, Morgan Roehl, Camryn Romeo, Abigail Rose, Rachel Runta, Brayden Ruth, Mario Santos, John Saveriano, Hannah Sayre, Cameron Schaubel, Cassandra Schillo, Ethan Schmon, Teagan Shelly, Chanelle Shoemake, Nakiyah Shoemake, Adalia Shultz, Madison Silber, Amber Sims, Jackson Stachel, Jacob Stash, Courtney Steiner, Joshua Stoltz, Gregory Stumpo, Lydia Stutzman, Lucia Szpanka, Justin Tuttle, Maya Valletta, Marissa Vassallo, Kayla Wagner, Cassidy White, Logan Wyllie, Rebecca Yardley, Zachary Yardley, Rachel Yates, Kaylee Yeager, Timothy Yencha, Robert Yochum, Luke Yoder, Joshua Zelnick.
12th Grade: Emily Afonso, Kara Allelunas, Madison Anderson, Andrea Anglero Mendez, Zachary Arnold, Madison Banks, Carter Barley, Collin Berg, Andrew Bergey, Ellie Borghi, Robert Brashear, Ashley Burger, Ariel Caison, William Calderone, Michael Caselli, Rosalind Cirelli, Alyson Coddington, Megan Cordes, Jonathan Cossman, Luke Cossman, Brooklyn Coughenour, Jillian Coughlin, Abigail Cozza, Emma Craig, Jillian Csaszar, Charlotte Cullen, Olivia Detweiler, Georgia Dolan, John Donovan, Anna Dorneman, Walter Elliott, Clareigh Ellis, Haley Esbenshade, Riley Fantozzi, Taryn Fantozzi, Madison Farrell, Samantha Ferry, Tyler Fisher, Emma Foster, Samantha Foster, Alexandra Fronstin, Scott Galloway, Hope Garges, Steven George, Logan Green, Jillian Groff, Danielle Gundersen, Lauren Hanusey, Hannah Hartzell, Christine Hayes, Chance Hendricks, Jennifer Hilmer, Jacob Horan, Kayla Horn, Daniela Huertas, Evan Hughes, Gianna Iadonisi, Brooke Jackson, Amber Johns, Steven Kantrowitz, Jacob Kascsak, Alexia Kirk, Gabrielle Klepeiss, Elisabeth Kolb, Ava Komasz, Samantha Kracz, Meghan Kriney, Abby Lariviere, Lindsay Leber, Philip Long, Abigail Ludlow, Courtney Macmillan, James Mamrol, Kelcie Mannon, Daniella Marinacci, Michael Martin, Styles Martin, Alyson Mayers, Ashlyn Mcclelland, Lauren Mcintyre, Christopher Mckinney, Emily Milnik, Delaney Nichols, Abby Nuneviller, Sean Odonnell, Vincent Olindo, Gina Palatucci, Jeanne Renae Pangan, Ryan Pecharo, Connor Pleibel, Alexander Podraza, Isabella Polson, Macy Price, Megan Rapp, Thomas Rau, Will Rawa, Kylie Riveron, Kelly Roland, Alexis Rosen, Benjamin Sawicki, Olivia Schumann, Emma Scott, Lucas Selb, Jill Shah, Erin Shema, Lydia Shepherd, Corey Shipman, Melissa Sicinski, Claire Sneed, Joshua Sprague, Taylor Stayer, Faryn Steckiel, Wesley Steele, Zoe Swartley, Brenna Thomson, Emma Tirjan, Amanda Toland, Sarah Townsend, Brian Towsey, Julie Trautner, Madeline Trautner, Joshua Tripoli, Kayla Truong, Isabella Urban, Kimberly Vargo, Jake Vitali, Mitchell Wagner, Robert Waite, Kaitlyn Walter, Peyton Weaver, Gillian Wenhold, Gabriela Wert, Paige Wilkinson, Katherine Will, Matthew Williams, Lauren Wilson, Courtney Wood, Samantha Wood, Mark Yilanjian, Ashley You, Shelby Zaks.